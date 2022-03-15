15 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Аякс» и «Бенфика». Встреча пройдет в Амстердаме на «Амстердам Арене» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аякс». На команду можно поставить с котировкой 1.44 — это примерно 67% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.10 (18%), а победа «Бенфики» есть в линии за 6.90 (15%).

Ф1(-2) идет за 2.70 ;

Ф2(+2) — за 1.47.

Сделать ставку на этот матч можно с бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на победу «Бенфики» потенциальная выплата составит 6900 рублей.

Ставка «Бенфика» не проиграет» есть в линии за 3.10.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 4.50. Для «Аякса» доступна котировка в 7.50, а для «Бенфики» — 23.0.

Тотал голов больше 3.5 в предстоящей игре идет за 1.88. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.