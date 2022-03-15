Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Аякс» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 марта

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Бенфики».
Фото Reuters

15 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Аякс» и «Бенфика». Встреча пройдет в Амстердаме на «Амстердам Арене» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Бенфика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аякс». На команду можно поставить с котировкой 1.44 — это примерно 67% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.10 (18%), а победа «Бенфики» есть в линии за 6.90 (15%).

  • Ф1(-2) идет за 2.70;

  • Ф2(+2) — за 1.47.

 

Сделать ставку на этот матч можно с бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на победу «Бенфики» потенциальная выплата составит 6900 рублей.

Ставка «Бенфика» не проиграет» есть в линии за 3.10.

 
Себастьен Аллер. «Аякс» — «Бенфика»: Аллер в одиночку разорвет португальцев?

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 4.50. Для «Аякса» доступна котировка в 7.50, а для «Бенфики» — 23.0.

Тотал голов больше 3.5 в предстоящей игре идет за 1.88. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.

  • ТМ 0.5 — 22.0;

  • Обе забьют: нет — 1.51;

  • Точный счет: 1:0 — 12.5.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аякс
ФК Бенфика
0
Читайте также
«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России
Дзюба отказался приезжать из-за Украины, где Головин и Миранчук. Что произошло после того, как был объявлен состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости