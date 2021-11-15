Автогол Кудряшова принес игроку БЕТСИТИ 805 000 рублей

14 ноября Хорватия обыграла Россию в решающем матче группового этапа отбора к ЧМ-2022 и вышла на первое место в таблице. Одному из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ этот результат принес крупный выигрыш.

Игрок отважился поставить 500 000 рублей на победу сборной Хорватии с коэффициентом 1.61. Счастливчик явно рассчитывал на фактор поля и неистовую поддержку трибун.

Матч выдался трудным и напряженным во всех смыслах. С самого начала встречи шел сильный ливень, под которым не устоял газон стадиона «Полюд». Сложные погодные условия отнимали много сил и усложняли задачу соперникам.

Команда Валерия Карпина не показала выдающегося футбола впереди, но долгое время успешно оборонялась. Когда хорваты находили возможность пробить в створ, в игру вступал Сафонов. Однако, на 81-й минуте бессилен был даже Матвей — Кудряшов срезал мяч в свои ворота.

Сборная Хорватии и трибуны стадиона в Сплите были вне себя от счастья. Россия пыталась найти силы уйти от поражения, но ничего не получилось — «шашечные» победили со счетом 1:0. По окончании встречи игрок БЕТСИТИ получил на выплату 805 000 рублей, а чистая прибыль составила 305 000 рублей.

Еще один счастливчик из числа игроков БЕТСИТИ по ходу второй 45-минутки поставил 1284 рубля с коэффициентом 30.0 на то, что 1-й гол в матче будет забит в свои ворота. Его выигрыш составил 38 520 рублей, а чистая прибыль — 37 236 рублей.

БЕТСИТИ поздравляет счастливчиков и желает успеха сборной России в стыковых матчах квалификации на ЧМ-2022!

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