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Кавазашвили: «Боюсь, что Латышонок пропадет в «Зените»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит».

«Я боюсь, что Латышонок пропадет в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он все-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет. Латышонку нельзя находится на скамейке запасных. Ему надо играть в основном составе. Для него это будет большой прогресс.

«Зениту» необязательно иметь сильного вратаря. Им нужен спокойный и уравновешенный голкипер, который не ловит звезд с неба, но и не допускает ошибок. Там вся команда построена на трудовом подвиге. Они выходят на поле и два с половиной тайма бегают. Если в команде появиться футболист уровня Малкома или Халка, то, вероятно, «Зенит» вновь зацветет и будет неповторимым, каким был до минувшего сезона. У них слаженная и ответственная команда. Они за большие деньги играют и выручают друг друга», – цитирует «Спорт День за Днем» Кавазашвили

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-boyus-chto-latyshonok-propadet-v-zenite
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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