15 ноября 2021 года «Металлург» отправится в Челябинск в гости к «Трактору». Матч очередного тура регулярного сезона КХЛ состоится на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало — в 17.00. Прямая трансляция будет на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 16.55.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами. Поставить на победу «Трактора» в основное время матча можно с коэффициентом 2.17 — это около 44% вероятности. Триумф «Металлурга» идет за 3.00 (32%), а ничья доступна за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Трактор» потенциальная выплата составит 2170 рублей, а прибыль — 1170 рублей.

Ф1(0) идет за 1.65, а Ф2(0) — за 2.24.

Тотал голов больше 4.5 доступен с коэффициентом 1.70, а на ТМ 4.5 можно поставить за 2.15.

Вы можете поставить на победу «Трактора» с учетом ОТ и буллитов за 1.67. Такой же исход в пользу «Металлурга» доступен за 2.20.

Вероятность того, что оба соперника забросят по две шайбы или более, оценивается коэффициентом 1.87.

Верите, что оппоненты могут забросить минимум по три шайбы? Поставить на то, что каждая команда забьет больше 2.5, можно за 4.40.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:2 — коэффициент 7.20;

— 1:1 — 11.0;

— 3:2 — 13.0.