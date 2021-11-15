Колонка Дмитрия Егорова.

После невыхода на ЧМ в Хорватии можно было бы вспомнить Артема Дзюбу, который, наверное, мог бы сохранить несколько мячей в атаке. Но, во-первых, это все «наверное» да «кабы». Во-вторых, раз Дзюба не хочет играть за сборную, то чего о нем говорить? Пусть сам себе кайфует. Он умеет.

А мы тоже имеем право на двойное наслаждение: и от игры сборной России и, например, от мастерства Модрича с Брозовичем, которые, кажется, могли бы обыгрывать и отдавать идеальные передачи, стоя хоть по грудь в болоте.

Еще можно обалдевать от лошадиных сил Перишича, который все 90 минут летел по грязи в атаку породистым галопом.

Ну, вот правда — попробуй этих убийц останови, но у нас это получалось даже в условиях потери лидеров. Алексея Миранчука потеряли из-за опасений его утопления в луже. Федор Смолов не мог показать лучшего футбола, потому что ему всегда мешали эти грязные мячи.

Нет, без иронии, зря Евгений Ловчев называет игру сборной дерьмом. Ведь наши парни — герои. Они вышли лицом к лицу с киллерами и проявили себя как наиотважнейшие воротохранители, которые самоотверженно защищались, принимали удары на себя и соответствовали идеалам самого смелого в мире футбола.

Одно «но». Если мы подразумевали под смелым футболом что-то другое, например, владение мячом или атаки с комбинациями от Головина с Миранчуком, то 2 удара в сторону ворот, 33 процента владения мячом и 45 процентов неточных передач как бы намекают: и при новом тренере эта миссия провалена.

Но это уже наши проблемы. Надо заканчивать с иллюзорными ожиданиями и требованиями. Есть реальная сборная воротохранителей России, которая в очередной раз мужественно билась с гениями футбола вроде Модрича. И этой битвой, повторюсь, можно только гордиться.

Так что овации Сафонову, руки прочь от раненого Кудряшова и спасибо, парни, за каждый подкат, за старание, за эмоции. Не убивайтесь раньше времени и сохраните себя для подвигов в стыках — вам еще Холланда останавливать.

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