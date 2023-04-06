«Питтсбург» — «Миннесота»: Малкин и Кросби включатся в битву за плей-офф
7 апреля ведущий борьбу за место в плей-офф НХЛ «Питтсбург» сыграет с попавшей в четверку сильнейших Центрального дивизиона «Миннесотой». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России матчи Национальной хоккейной лиги не транслируются.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «Питтсбурга» чуть больше шансов на победу в основное время. Взять ее можно с коэффициентом 2.24, вероятность исхода — примерно 44%. Триумф «Миннесоты» доступен за 2.75 (36%), ничья — за 4.10 (20%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 2750 рублей, а чистая прибыль — приятные 1750 рублей.
Последний матч на льду «Питтсбурга» команды провели в 2021-м, и тогда «Миннесота» не уступила по итогам 60 минут игры. Вариант Х2 в ближайшей встрече идет за 1.64.
Эксперты предлагают выбрать между тоталом больше 6.5 шайбы и ТМ 6.5. Первое условие оценено в 2.29, второе — в 1.62.
«Пингвины» забросили в ворота «Уайлд» три и более гола в шести последних матчах: ИТБ1 (2.5) можно оформить за 1.52, ИТМ1 (2.5) — за 2.43.
Победу хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложено взять за 1.75, гостей — за 2.07.
Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Миннесота»
У команд совершенно разные задачи на конец сезона. «Миннесоте» важно сохранить лидеров и спокойно подготовиться к плей-офф. «Уайлд» уже достаточно потери Кирилла Капризова, поэтому остальным хоккеистам нужно поберечься, даже если ценой станут поражения в оставшихся матчах.
«Питтсбург» чередует победы и поражения, из-за чего опустился на пятое место в дивизионе. До «Айлендерс» всего одно очко, но именно его может не хватить в борьбе за попадание в плей-офф. «Пингвинам» очень нужны осечки противника и собственные очки, а где набирать их, как н дома против демотивированной «Миннесоты». Тем более Малкин и компания в целом неплохо играют с «Уайлд» — выиграли семь из восьми последних очных встреч.
Рекомендуемая ставка: победа «Питтсбурга» в матче за 1.75.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4