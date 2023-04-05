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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 5 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Ак Барс».
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»

5 апреля в Омске состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Встреча пройдет на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.16 мск. Счет в серии после двух матчей в Казани — 1:1.

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Букмекерская компания Olimpbet считает фаворитом встречи «Авангард». На победу омичей в основное время выставлен коэффициент 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Ак Барса» идет за 2.95 (33%), ничья — за 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет прибыль в 2950 рублей, а чистая прибыль составит 1950 рублей.

Во второй игре «Ак Барс» едва не ушел от поражения со счета 0:3 (закончили 2:3). На то, что казанцы на этот раз не уступят по итогам 60 минут игры, котировка — 1.58.

Команды пробили «верх» по голам только в одном из пяти предыдущих матчей. Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.17, ТМ 4.5 — за 1.68.

Казанцы забросили «Авангарду» два и более раза в шести предыдущих встречах, поэтому стоит присмотреться к условию «ИТБ2 (1.5)» за 1.58.

Победа «ястребов» с учетом овертайма предложена за 1.75, «барсов» — за 2.07.

Также «Авангард» считается небольшим фаворитом всего противостояния: на проход хозяев в финал котировка — 1.83, на гостей — 1.97.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс»

«Авангард» очень результативно играет на протяжении всего плей-офф — четыре и более шайбы были заброшены в девяти из 11 матчей с участием омичей. В играх против «Ак Барса» команда Михаила Кравца не снизила темп: забрасывает минимум две шайбы, а суммарно с соперником оформляет хотя бы четыре гола.

Счет в серии равный, а значит соперникам не нужно применять какую-то особую тактику — они вполне могут сыграть так же достаточно открыто, как и в предыдущих встречах. Тем более дома в регулярном чемпионате «Авангард» был одним из самых результативных клубов КХЛ.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4 за 1.72 (в случае, если команды забросят ровно четыре шайбы, произойдет возврат).

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ХК Авангард
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 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
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6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
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9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
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 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
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