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«Авангард» — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 5 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Станислав Галиев.
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»

5 апреля «Авангард» и «Ак Барс» проведут третий матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ. После двух встреч в Казани соперники переехали в Омск, где в 16.30 мск сойдутся на «G-Drive Арене». Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.16 мск. Счет в серии ничейный — 1:1.

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«Авангард» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Взять победу хозяев льда в основное время можно за 2.35, вероятность исхода — приблизительно 42%. Ничья оценена в 3.60 (25%), успех «Ак Барса» — в 2.95 (33%).

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«Ак Барс» неплохо играет в Омске — проиграл в основное время всего два из 10 последних матчей. На то, что казанцы повторят результат, котировка — 1.58.

Команды пробили «верх» по голам только в одном из пяти предыдущих матчей. Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.17, ТМ 4.5 — за 1.68.

В трех последних матчах соперники активизировались во втором периоде и забрасывали на этом отрезке две и более шайбы на двоих. ТБ 1.5 во второй 20-минутке можно взять за 2.00.

Казанцы забросили «Авангарду» два и более раза в шести предыдущих встречах, поэтому стоит присмотреться к условию «ИТБ2 (1.5)» за 1.58.

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Победа «ястребов» с учетом овертайма предложена за 1.75, «барсов» — за 2.07.

Также «Авангард» считается небольшим фаворитом всего противостояния: на проход хозяев в финал котировка — 1.83, на гостей — 1.97.

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Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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