«Авангард» — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
5 апреля «Авангард» и «Ак Барс» проведут третий матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ. После двух встреч в Казани соперники переехали в Омск, где в 16.30 мск сойдутся на «G-Drive Арене». Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.16 мск. Счет в серии ничейный — 1:1.
«Авангард» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Взять победу хозяев льда в основное время можно за 2.35, вероятность исхода — приблизительно 42%. Ничья оценена в 3.60 (25%), успех «Ак Барса» — в 2.95 (33%).
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«Ак Барс» неплохо играет в Омске — проиграл в основное время всего два из 10 последних матчей. На то, что казанцы повторят результат, котировка — 1.58.
Команды пробили «верх» по голам только в одном из пяти предыдущих матчей. Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.17, ТМ 4.5 — за 1.68.
В трех последних матчах соперники активизировались во втором периоде и забрасывали на этом отрезке две и более шайбы на двоих. ТБ 1.5 во второй 20-минутке можно взять за 2.00.
Казанцы забросили «Авангарду» два и более раза в шести предыдущих встречах, поэтому стоит присмотреться к условию «ИТБ2 (1.5)» за 1.58.
Победа «ястребов» с учетом овертайма предложена за 1.75, «барсов» — за 2.07.
Также «Авангард» считается небольшим фаворитом всего противостояния: на проход хозяев в финал котировка — 1.83, на гостей — 1.97.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4