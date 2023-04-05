«Барселона» не распустит павлиний хвост». Павел Занозин спрогнозировал непопулярный результат в класико
5 апреля в 22.00 по московскому времени «Барселона» и «Реал» сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Первая встреча завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин.
В какой форме «Барселона»
Сине-гранатовые мчатся к первому с 2019 года титулу чемпионов Испании. В 27 матчах ла лиги одержаны 23 победы при двух ничьих и двух поражениях. Если по забитым мячам каталонцы немного уступают «Реалу» (53:57), то по пропущенным намного превосходят своего главного оппонента (9:21). В последнем туре в гостях был разгромлен главный аутсайдер чемпионата — «Эльче» (4:0). Голами отметились Роберт Левандовски (дубль), Ансу Фати и Ферран Торрес. Польский нападающий продолжает лидировать в списке бомбардиров ла лиги с 23 (17+6) очками.
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Но ограничиваться победой в чемпионате подопечные Хави не хотят. В их планах — сделать золотой дубль. Команда в шаге от выхода в восьмой финал Кубка Испании за 10 последних сезонов. В первой встрече с «Реалом» было добыто минимальное преимущество благодаря автоголу Эдера Милитао в первом тайме. На своем поле «Барселона» в нынешнем сезоне потерпела всего одно поражение — от «Баварии» в Лиге чемпионов. Отбыл дисквалификацию и готов вернуться в стартовый состав Рафинья. В лазарете по-прежнему пребывают четыре футболиста: Педри, Усман Дембеле, Френки де Йонг и Андреас Кристенсен.
В какой форме «Реал»
В отличие от каталонцев, для мадридцев еще продолжается еврокубковый сезон. 12 апреля им предстоит провести первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Челси». Однако Карло Анчелотти вряд ли в данный момент обеспокоен подготовкой к «аристократам», в воскресенье уволившим главного тренера. Первостепенная задача — пройти «Барселону» в Кубке Испании.
В первом матче Карим Бензема и Ко владели подавляющим преимуществом: 63:35 в процентном соотношении по владению мячом, 13:4 по ударам, 11:2 по угловым. Но вместо положительного результата последовало нелогичное поражение из-за автогола Милитао. Несмотря на большое количество подходов к штрафной «Барселоны» мадридцы так и не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперников. С учетом того, как хорошо сине-гранатовые играют на своем поле, «сливочным» придется постараться, чтобы перевернуть ход противостояния.
В минувшее воскресенье команда улучшила настроение, разгромив в ла лиге «Вальядолид» (6:0). Голами отметились Карим Бензема (хет-трик за семь минут), Родриго, Марко Асенсио и Лукас Васкес. Впервые с сентября прошлого года на поле появился даже попавший в опалу Эден Азар. Бельгиец успел отметиться первой в сезоне результативной передачей. Главный вопрос перед кубковой встречей с «Барселоной» — сможет ли сыграть Антонио Рюдигер, пропустивший матч с «Вальядолидом» из-за проблем с коленом.
«Барселона» — «Реал»: статистика личных встреч
В текущем сезоне команды встречались уже четыре раза. «Реал» выиграл в первом круге ла лиги со счетом 3:1, после чего потерпел три поражения подряд: 1:3 в финале Суперкубка Испании, 0:1 в первом матче полуфинала Кубка Испании и 1:2 в матче второго круга ла лиги.
Прогноз Павла Занозина на матч «Барселона» — «Реал» 5 апреля
«Нас ждет третья попытка «Реала» за месяц хоть что-то сделать с «Барселоной». Мне кажется, что каталонцы сейчас практически неуязвимы. Забивают, правда, немного. Только в последнем туре с «Эльче» расчехлились, а до этого штамповали победы со счетом 1:0. Зато практически не пропускают.
У самих мадридцев до разгрома «Вальядолида» были осечки, например с тем же «Бетисом». Команда достаточно часто не забивает. Думаю, «Барса» не станет отходить от своей тактики и постарается сыграть максимально аккуратно в обороне. Даже забивать не нужно — хватит и нулевой ничьей. Вопреки распространенному ощущению, что в эль-класико должна быть яркая игра, предлагаю ставить на «низ». Нынешняя «Барселона» не распускает павлиний хвост, а отталкивается от результата. После победы в первом матче «Реал» можно и не деклассировать, главное — выйти в финал. Поэтому ставка на тотал меньше 2.5 мяча», — считает Занозин.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4