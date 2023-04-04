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ЦСКА — «Крылья Советов»: разыгравшийся Чалов приблизит армейцев к первому за пять лет трофею

Прогноз и ставка на матч Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» 5 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
В марте Федор забил самарцам дважды.

5 апреля ЦСКА и «Крылья Советов» проведут ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», арбитр Артем Любимов даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Встреча в Самаре завершилась яркой ничьей 2:2. Прямую трансляцию ответного поединка начиная с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» 5 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают москвичей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.73, вероятность — примерно 56%. Выигрыш самарцев доступен с котировкой 4.54 (21%), даже ничья предложена за меньшие 4.03 (23%).

Команды встретятся уже четвертый раз в этом сезоне, и пока преимущество в личных встречах на стороне Владимира Федотова и компании. ЦСКА дважды всухую обыграл «Крылья» в чемпионате (1:0 и 4:0), но в Кубке соперники выдали ничью 2:2. Поставить на то, что самарцы снова не уступят хотя бы в основное время, можно за 2.12.

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В случае ничьей после 90 минут команды пробьют пенальти. Проход хозяев в следующий раунд оценен в 1.44, гостей — в 2.77.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают приличное превосходство москвичей:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.20;

• успех хозяев 2:0 или 2:1 — за 7.40.

Аналитики считают, что на «ВЭБ Арене», как и в Самаре, команды подарят большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

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ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча Кубка России 5 апреля 2023 года

Армейцы подошли к поединку в хорошей форме: команда Владимира Федотова не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах, из которых не победила только в одном — как раз против «Крыльев» в Кубке. Также в этой серии москвичи обыграли уверенно лидирующий в РПЛ «Зенит» (1:0) и разгромили самарцев в рамках чемпионата (4:0).

У ЦСКА практически нет проблем с составом: единственная серьезная потеря — центральный защитник Игорь Дивеев. Но он почти не выступает с конца сентября. Зато шикарную форму набрал форвард Федор Чалов: он отличился в четырех последних встречах во всех турнирах и вонзил «Крыльям» два гола в двух матчах.

Москвичи неплохо действуют в атаке: с начала 2023 года отличились минимум два раза в четырех из семи игр во всех соревнованиях. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча на предстоящий матч можно взять за 1.79, ИТМ1 (1.5) — за 2.03.

Команда Игоря Осинькина наоборот находится в небольшом кризисе. За семь матчей в 2023-м самарцы добыли лишь одну победу, а безвыигрышная серия «Крыльев» длится уже шесть встреч во всех турнирах. Причем сразу в трех из них волжане не забили ни одного мяча, зато в сумме пропустили 11 раз.

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Прогноз и ставка на матч Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов»

Армейцы выглядят серьезными фаворитами: в этом сезоне они дважды обыграли «Крылья», причем совсем недавно, 12 марта, разгромили их 4:0. А до ничьей в прошлом матче Кубка москвичи пять раз подряд победили самарцев в РПЛ. К тому же сейчас соперники показывают разный уровень готовности: ЦСКА не проиграл в четырех поединках подряд во всех турнирах, в одном из которых разделался с «Зенитом», а «Крылья Советов» не могут победить в шести играх кряду.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.73.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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Александр Соболев

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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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