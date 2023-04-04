ЦСКА — «Крылья Советов»: разыгравшийся Чалов приблизит армейцев к первому за пять лет трофею
5 апреля ЦСКА и «Крылья Советов» проведут ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», арбитр Артем Любимов даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Встреча в Самаре завершилась яркой ничьей 2:2. Прямую трансляцию ответного поединка начиная с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» 5 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают москвичей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.73, вероятность — примерно 56%. Выигрыш самарцев доступен с котировкой 4.54 (21%), даже ничья предложена за меньшие 4.03 (23%).
Команды встретятся уже четвертый раз в этом сезоне, и пока преимущество в личных встречах на стороне Владимира Федотова и компании. ЦСКА дважды всухую обыграл «Крылья» в чемпионате (1:0 и 4:0), но в Кубке соперники выдали ничью 2:2. Поставить на то, что самарцы снова не уступят хотя бы в основное время, можно за 2.12.
В случае ничьей после 90 минут команды пробьют пенальти. Проход хозяев в следующий раунд оценен в 1.44, гостей — в 2.77.
Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают приличное превосходство москвичей:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа ЦСКА 1:0 — за 7.20;
• успех хозяев 2:0 или 2:1 — за 7.40.
Аналитики считают, что на «ВЭБ Арене», как и в Самаре, команды подарят большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.
ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча Кубка России 5 апреля 2023 года
Армейцы подошли к поединку в хорошей форме: команда Владимира Федотова не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах, из которых не победила только в одном — как раз против «Крыльев» в Кубке. Также в этой серии москвичи обыграли уверенно лидирующий в РПЛ «Зенит» (1:0) и разгромили самарцев в рамках чемпионата (4:0).
У ЦСКА практически нет проблем с составом: единственная серьезная потеря — центральный защитник Игорь Дивеев. Но он почти не выступает с конца сентября. Зато шикарную форму набрал форвард Федор Чалов: он отличился в четырех последних встречах во всех турнирах и вонзил «Крыльям» два гола в двух матчах.
Москвичи неплохо действуют в атаке: с начала 2023 года отличились минимум два раза в четырех из семи игр во всех соревнованиях. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча на предстоящий матч можно взять за 1.79, ИТМ1 (1.5) — за 2.03.
Команда Игоря Осинькина наоборот находится в небольшом кризисе. За семь матчей в 2023-м самарцы добыли лишь одну победу, а безвыигрышная серия «Крыльев» длится уже шесть встреч во всех турнирах. Причем сразу в трех из них волжане не забили ни одного мяча, зато в сумме пропустили 11 раз.
Прогноз и ставка на матч Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов»
Армейцы выглядят серьезными фаворитами: в этом сезоне они дважды обыграли «Крылья», причем совсем недавно, 12 марта, разгромили их 4:0. А до ничьей в прошлом матче Кубка москвичи пять раз подряд победили самарцев в РПЛ. К тому же сейчас соперники показывают разный уровень готовности: ЦСКА не проиграл в четырех поединках подряд во всех турнирах, в одном из которых разделался с «Зенитом», а «Крылья Советов» не могут победить в шести играх кряду.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.73.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4