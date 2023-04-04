Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:45

«Барселона» выиграла у «Реала» три последних матча. Тогда зачем Хави бояться соперника?

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хави.
Фото Global Look Press
Эрнандес считает, что у мадридцев есть все шансы переломить ход противостояния.

5 апреля в Испании состоится очередная, уже пятая в этом сезоне встреча «Реала» и «Барселоны». Ответная игра полуфинала Кубка страны пройдет в Каталонии на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток арбитра Хосе Мунуэры Монтеро прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире класико покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 21.45 мск. Первая игра завершилась минимальной победой сине-гранатовых.

Испания. Кубок. 1/2 финала
05 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом встречи «Барселону». На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.33 (24%), триумф «Реала» — за 2.90 (34%).

Последние три встречи между командами завершились победами каталонцев. На то, что на этот раз мадридцы не уступят, котировка — 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. В восьми играх из девяти предыдущих соперники оформили «верх».

Федор Чалов (ЦСКА). ЦСКА — «Крылья Советов»: разыгравшийся Чалов приблизит армейцев к первому за пять лет трофею

Также команды достаточно часто обмениваются голами — в семи случаях из девяти последних. Вариант «обе забьют» оценен в 1.68, «обе забьют — нет» — в 2.17.

Хотя «Барселона» добилась неплохих результатов в последних класико, в шести предыдущих играх против «Реала» на «Камп Ноу» у каталонцев всего одна победа. А мадридцы забили два и более мяча в трех из четырех матчей. ИТБ2 (1.5) идет за 2.53, ИТБ1 (1.5) — за 2.17.

Наиболее вероятный точный счет в основное время, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.00.

Такой результат позволит «Барселоне» выйти в финал — успех каталонцев по итогам двух матчей доступен за небольшие 1.28. А вот триумф «Реала» можно взять за 3.69.

«Барселона» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 5 апреля 2023 года

«У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю «Реал» фаворитом», — нет, эти слова Хави произнес не перед первым матчем команд, а аккурат за сутки до ответной встречи. Эту игру «Барселона» фактически начнет при счете 1:0 — именно такой результат в пользу каталонцев был зафиксирован на «Сантьяго Бернабеу» в начале марта.

Исход того класико решил автогол Эдера Милитао, что должно было еще сильнее расстроить мадридцев, ведь они владели инициативой. «Реал» 65% времени контролировал мяч, нанес в три раза больше ударов по воротам (13:4) и подал 11 угловых против двух у соперника. Но каталонцы оказались значительно эффективнее: например, из четырех ударов два помечены в статистике как «реальные упущенные возможности забить гол».

Грэм Поттер. «Челси» наконец прогнал Поттера и ждет Нагельсманна. Но мгновенных результатов это не даст

На самом деле последние матчи против «Барселоны» — неприятная тенденция для «Реала». «Бланкос» уверенно победили «блауграну» в первом круге ла лиги (3:1), но после этого проиграли три встречи подряд. Причем не помогло ни преимущество на определенных отрезках матчей, ни отсутствие некоторых лидеров у соперника. В первой полуфинальной игре каталонцы справились без Педри, Левандовски и Дембеле. А на этот раз у них не будет Дембеле, Педри, Кристенсена и де Йонга. Но не факт, что это поможет команде Анчелотти перевернуть исход противостояния.

«Барса» сейчас в отличной форме: выиграла пять матчей подряд с общим счетом 9:1. Единственный мяч им забил как раз «Реал» 19 марта — игра второго круга ла лиги завершилась 2:1 в пользу сине-гранатовых. Причем им пришлось отыгрываться после автогола Араухо. По сути выходит, что никто на этом отрезке каталонцам не забил. Тем самым они подтвердили удивительно мощную игру в обороне — лишь девять пропущенных голов в чемпионате.

«Реал» настолько уверенной игрой у своих ворот похвастать не может: в 27 матчах в его сетку влетел 21 мяч. При этом мадридцы опережают «Барселону» по забитым (57:53), а Карим Бензема после хет-трика и разгрома «Вальядолида» (6:0) серьезно приблизился к Роберту Левандовски: у француза 14 забитых мячей, у поляка — 17. Противостояние нападающих также станет одним из самых заметных в ближайшей игре.

Лаутаро Мартинес и&nbsp;Ромелу Лукаку. Лукаку и Лаутаро дискредитируют образ топ-нападающих. Им не запугать «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

С одной стороны, «Барселона» и «Реал» приучили к тому, что их матчи получаются очень яркими и результативными: три и более мяча были забиты в восьми из девяти предыдущих встреч. Но каталонцы в этом сезоне восхищают уверенной игрой в обороне, а Марк Андре тер Стеген порой совершает умопомрачительные спасения — в этом сезоне он явно поймал кураж и не отпускает его.

Мадридцы снова сыграют первым номером, но не будут рвать вперед со всех ног — в предыдущих матчах сине-гранатовые показали им, как умеют наказывать в контратаках. Поэтому всю активность и какие-то голы стоит ждать ближе к середине второго тайма. Но вряд ли за этот отрезок соперники успеют забить больше трех голов. А сама игра сложится в пользу хозяев — в последнее время они слишком хорошо используют игру от обороны.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.91.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
1
0
Читайте также
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Крылья Советов»: разыгравшийся Чалов приблизит армейцев к первому за пять лет трофею
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости