«Барселона» выиграла у «Реала» три последних матча. Тогда зачем Хави бояться соперника?
5 апреля в Испании состоится очередная, уже пятая в этом сезоне встреча «Реала» и «Барселоны». Ответная игра полуфинала Кубка страны пройдет в Каталонии на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток арбитра Хосе Мунуэры Монтеро прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире класико покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 21.45 мск. Первая игра завершилась минимальной победой сине-гранатовых.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом встречи «Барселону». На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.33 (24%), триумф «Реала» — за 2.90 (34%).
Последние три встречи между командами завершились победами каталонцев. На то, что на этот раз мадридцы не уступят, котировка — 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. В восьми играх из девяти предыдущих соперники оформили «верх».
Также команды достаточно часто обмениваются голами — в семи случаях из девяти последних. Вариант «обе забьют» оценен в 1.68, «обе забьют — нет» — в 2.17.
Хотя «Барселона» добилась неплохих результатов в последних класико, в шести предыдущих играх против «Реала» на «Камп Ноу» у каталонцев всего одна победа. А мадридцы забили два и более мяча в трех из четырех матчей. ИТБ2 (1.5) идет за 2.53, ИТБ1 (1.5) — за 2.17.
Наиболее вероятный точный счет в основное время, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.00.
Такой результат позволит «Барселоне» выйти в финал — успех каталонцев по итогам двух матчей доступен за небольшие 1.28. А вот триумф «Реала» можно взять за 3.69.
«Барселона» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 5 апреля 2023 года
«У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю «Реал» фаворитом», — нет, эти слова Хави произнес не перед первым матчем команд, а аккурат за сутки до ответной встречи. Эту игру «Барселона» фактически начнет при счете 1:0 — именно такой результат в пользу каталонцев был зафиксирован на «Сантьяго Бернабеу» в начале марта.
Исход того класико решил автогол Эдера Милитао, что должно было еще сильнее расстроить мадридцев, ведь они владели инициативой. «Реал» 65% времени контролировал мяч, нанес в три раза больше ударов по воротам (13:4) и подал 11 угловых против двух у соперника. Но каталонцы оказались значительно эффективнее: например, из четырех ударов два помечены в статистике как «реальные упущенные возможности забить гол».
На самом деле последние матчи против «Барселоны» — неприятная тенденция для «Реала». «Бланкос» уверенно победили «блауграну» в первом круге ла лиги (3:1), но после этого проиграли три встречи подряд. Причем не помогло ни преимущество на определенных отрезках матчей, ни отсутствие некоторых лидеров у соперника. В первой полуфинальной игре каталонцы справились без Педри, Левандовски и Дембеле. А на этот раз у них не будет Дембеле, Педри, Кристенсена и де Йонга. Но не факт, что это поможет команде Анчелотти перевернуть исход противостояния.
«Барса» сейчас в отличной форме: выиграла пять матчей подряд с общим счетом 9:1. Единственный мяч им забил как раз «Реал» 19 марта — игра второго круга ла лиги завершилась 2:1 в пользу сине-гранатовых. Причем им пришлось отыгрываться после автогола Араухо. По сути выходит, что никто на этом отрезке каталонцам не забил. Тем самым они подтвердили удивительно мощную игру в обороне — лишь девять пропущенных голов в чемпионате.
«Реал» настолько уверенной игрой у своих ворот похвастать не может: в 27 матчах в его сетку влетел 21 мяч. При этом мадридцы опережают «Барселону» по забитым (57:53), а Карим Бензема после хет-трика и разгрома «Вальядолида» (6:0) серьезно приблизился к Роберту Левандовски: у француза 14 забитых мячей, у поляка — 17. Противостояние нападающих также станет одним из самых заметных в ближайшей игре.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»
С одной стороны, «Барселона» и «Реал» приучили к тому, что их матчи получаются очень яркими и результативными: три и более мяча были забиты в восьми из девяти предыдущих встреч. Но каталонцы в этом сезоне восхищают уверенной игрой в обороне, а Марк Андре тер Стеген порой совершает умопомрачительные спасения — в этом сезоне он явно поймал кураж и не отпускает его.
Мадридцы снова сыграют первым номером, но не будут рвать вперед со всех ног — в предыдущих матчах сине-гранатовые показали им, как умеют наказывать в контратаках. Поэтому всю активность и какие-то голы стоит ждать ближе к середине второго тайма. Но вряд ли за этот отрезок соперники успеют забить больше трех голов. А сама игра сложится в пользу хозяев — в последнее время они слишком хорошо используют игру от обороны.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.91.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4