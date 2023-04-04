«Барселона» выиграла у «Реала» три последних матча. Тогда зачем Хави бояться соперника?

Эрнандес считает, что у мадридцев есть все шансы переломить ход противостояния.

5 апреля в Испании состоится очередная, уже пятая в этом сезоне встреча «Реала» и «Барселоны». Ответная игра полуфинала Кубка страны пройдет в Каталонии на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток арбитра Хосе Мунуэры Монтеро прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире класико покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 21.45 мск. Первая игра завершилась минимальной победой сине-гранатовых.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом встречи «Барселону». На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.33 (24%), триумф «Реала» — за 2.90 (34%).

Последние три встречи между командами завершились победами каталонцев. На то, что на этот раз мадридцы не уступят, котировка — 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. В восьми играх из девяти предыдущих соперники оформили «верх».

Также команды достаточно часто обмениваются голами — в семи случаях из девяти последних. Вариант «обе забьют» оценен в 1.68, «обе забьют — нет» — в 2.17.

Хотя «Барселона» добилась неплохих результатов в последних класико, в шести предыдущих играх против «Реала» на «Камп Ноу» у каталонцев всего одна победа. А мадридцы забили два и более мяча в трех из четырех матчей. ИТБ2 (1.5) идет за 2.53, ИТБ1 (1.5) — за 2.17.

Наиболее вероятный точный счет в основное время, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.00.

Такой результат позволит «Барселоне» выйти в финал — успех каталонцев по итогам двух матчей доступен за небольшие 1.28. А вот триумф «Реала» можно взять за 3.69.

«Барселона» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 5 апреля 2023 года

«У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю «Реал» фаворитом», — нет, эти слова Хави произнес не перед первым матчем команд, а аккурат за сутки до ответной встречи. Эту игру «Барселона» фактически начнет при счете 1:0 — именно такой результат в пользу каталонцев был зафиксирован на «Сантьяго Бернабеу» в начале марта.

Исход того класико решил автогол Эдера Милитао, что должно было еще сильнее расстроить мадридцев, ведь они владели инициативой. «Реал» 65% времени контролировал мяч, нанес в три раза больше ударов по воротам (13:4) и подал 11 угловых против двух у соперника. Но каталонцы оказались значительно эффективнее: например, из четырех ударов два помечены в статистике как «реальные упущенные возможности забить гол».

На самом деле последние матчи против «Барселоны» — неприятная тенденция для «Реала». «Бланкос» уверенно победили «блауграну» в первом круге ла лиги (3:1), но после этого проиграли три встречи подряд. Причем не помогло ни преимущество на определенных отрезках матчей, ни отсутствие некоторых лидеров у соперника. В первой полуфинальной игре каталонцы справились без Педри, Левандовски и Дембеле. А на этот раз у них не будет Дембеле, Педри, Кристенсена и де Йонга. Но не факт, что это поможет команде Анчелотти перевернуть исход противостояния.

«Барса» сейчас в отличной форме: выиграла пять матчей подряд с общим счетом 9:1. Единственный мяч им забил как раз «Реал» 19 марта — игра второго круга ла лиги завершилась 2:1 в пользу сине-гранатовых. Причем им пришлось отыгрываться после автогола Араухо. По сути выходит, что никто на этом отрезке каталонцам не забил. Тем самым они подтвердили удивительно мощную игру в обороне — лишь девять пропущенных голов в чемпионате.

«Реал» настолько уверенной игрой у своих ворот похвастать не может: в 27 матчах в его сетку влетел 21 мяч. При этом мадридцы опережают «Барселону» по забитым (57:53), а Карим Бензема после хет-трика и разгрома «Вальядолида» (6:0) серьезно приблизился к Роберту Левандовски: у француза 14 забитых мячей, у поляка — 17. Противостояние нападающих также станет одним из самых заметных в ближайшей игре.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

С одной стороны, «Барселона» и «Реал» приучили к тому, что их матчи получаются очень яркими и результативными: три и более мяча были забиты в восьми из девяти предыдущих встреч. Но каталонцы в этом сезоне восхищают уверенной игрой в обороне, а Марк Андре тер Стеген порой совершает умопомрачительные спасения — в этом сезоне он явно поймал кураж и не отпускает его.

Мадридцы снова сыграют первым номером, но не будут рвать вперед со всех ног — в предыдущих матчах сине-гранатовые показали им, как умеют наказывать в контратаках. Поэтому всю активность и какие-то голы стоит ждать ближе к середине второго тайма. Но вряд ли за этот отрезок соперники успеют забить больше трех голов. А сама игра сложится в пользу хозяев — в последнее время они слишком хорошо используют игру от обороны.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.91.