ЦСКА — «Крылья Советов»: где смотреть полуфинал Кубка России 5 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
5 апреля ЦСКА примет «Крылья Советов» в ответном матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Команды сойдутся на «ВЭБ Арене», а свисток судьи Артема Любимова начнет поединок в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 19.25 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 2:2.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят армейцев явными фаворитами: успех ЦСКА в основное время оценен коэффициентом 1.74, это около 56% вероятности. Победа самарцев предложена за 4.40 (20%). Ничья доступна за 4.10 (24%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 4400 рублей.
Победа ЦСКА по итогам двух встреч оценена коэффициентом 1.42, успех «Крыльев» идет за 2.83.
Оба клуба не пробили тотал больше 2.5 гола в трех из пяти последних игр. На очный поединок ТБ 2.5 предложен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.
За шесть предыдущих встреч команды забили друг другу лишь один раз — в первом матче этого противостояния в Кубке России. Обмен голами и в этот раз доступен за 1.81, обратный рынок — за 1.98.
«Крылья» не проиграли ЦСКА всего один из шести предыдущих поединков. Верите, что зелено-бело-синие не уступят второй раз подряд? Опция Х2 предложена за 2.10.
55% мячей самарцев, забитых на выезде, пришлись на второй тайм. На голы «КС» после перерыва доступна котировка 2.15.
Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 1:0 в пользу армейцев. Этот исход идет за 7.00.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4