5 апреля ЦСКА примет «Крылья Советов» в ответном матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Команды сойдутся на «ВЭБ Арене», а свисток судьи Артема Любимова начнет поединок в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 19.25 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 2:2.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят армейцев явными фаворитами: успех ЦСКА в основное время оценен коэффициентом 1.74, это около 56% вероятности. Победа самарцев предложена за 4.40 (20%). Ничья доступна за 4.10 (24%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 4400 рублей.

Победа ЦСКА по итогам двух встреч оценена коэффициентом 1.42, успех «Крыльев» идет за 2.83.

Оба клуба не пробили тотал больше 2.5 гола в трех из пяти последних игр. На очный поединок ТБ 2.5 предложен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

За шесть предыдущих встреч команды забили друг другу лишь один раз — в первом матче этого противостояния в Кубке России. Обмен голами и в этот раз доступен за 1.81, обратный рынок — за 1.98.

«Крылья» не проиграли ЦСКА всего один из шести предыдущих поединков. Верите, что зелено-бело-синие не уступят второй раз подряд? Опция Х2 предложена за 2.10.

55% мячей самарцев, забитых на выезде, пришлись на второй тайм. На голы «КС» после перерыва доступна котировка 2.15.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 1:0 в пользу армейцев. Этот исход идет за 7.00.