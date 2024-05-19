Захарян — в Лиге Европы! «Реал Сосьедад» чудом одолел «Бетис»
Так сложилось, что «Реал Сосьедад» и «Бетис» — чуть ли не единственные клубы в Испании, у которых еще осталась турнирная мотивация. А еще получилось, что обе команды бились за попадание в Лигу Европы... и уж совсем необычно, что в предпоследнем туре у них была очная встреча.
В важнейшем матче этого отрезка сезона Арсен Захарян в старт не попал, уступив место в полузащите Мендесу. Вероятно, игра россиянина в прошлом туре против «Валенсии» (там полузащитник отбегал целый час) не убедила Альгуасиля, и он сделал ставку на другого футболиста.
Уже на пятой минуте стало ясно, что тренер не ошибся — выпущенный вместо Захаряна Мендес сначала заработал опасный штрафной, а после сам же его и реализовал, чем задал тон всей игре и разозлил хозяев поля...
«Бетис» при своих болельщиках такой удар терпеть не планировал и тут же побежал отыгрываться — через несколько минут у зелено-белых мог забить сначала Перес, потом Виллиан; но обоих остановил вратарь «Реал Сосьедад» Ремиро. На 30-й минуте вездесущий Перес вновь мог отличиться. Еще через некоторое время в перекладину зарядил Чади Риад, и казалось, что до перерыва гости точно пропустят.
Но справедливость в футболе торжествует далеко не всегда, поэтому вместо гола «Бетиса» все собравшиеся увидели подарок в раздевалку от «Сосьедада». Отличился Мерино — он и Ойярсабаль воспользовались ошибкой зелено-белых на своей половине поля, перехватив мяч, и все организовали. В итоге на перерыв хозяева ушли в поганом настроении, а приезжие из Сан-Себастьяна — в счастливо-уверенном.
Сдаваться зелено-белые совсем не собирались. «Бетис» сразу же провернул замены и вновь принялся давить — но безуспешно. Хотя команда и владела инициативой, это было больше похоже на возню — передачи, свистки и желтые карточки превратились в 20-минутную пытку. Закончилось это только на 66-й — когда «Бетис» сначала заработал штрафной, а следом пенальти... И не реализовал!
Как бы довершая все невезение хозяев, на 80-й минуте судья отменил гол вездесущего Переса — таково было решение ВАР. В следующее мгновение на поле наконец появился Захарян, но не успел даже толком потрогать мяч. Зато Арсен застал приятное время — когда «Бетис», кажется, смирился с тем, что победить не успеет, и толком перестал атаковать.
Все тот же Перес пытался что-то сделать в добавленное время, но безуспешно. По истечении четырех минут, выделенных арбитром, игра закончилась. Важнейшую встречу «Реал Сосьедад» выиграл и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. С шестой строчки команду из Сан-Себастьяна уже никто не подвинет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
|18.05
|22:00
|
Алавес – Хетафе
|1 : 0
|19.05
|20:00
|
Атлетик – Севилья
|2 : 0
|19.05
|20:00
|
Атлетико – Осасуна
|1 : 4
|19.05
|20:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|3 : 0
|19.05
|20:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|0 : 2
|19.05
|20:00
|
Кадис – Лас-Пальмас
|0 : 0
|19.05
|20:00
|
Гранада – Сельта
|1 : 2
|19.05
|20:00
|
Мальорка – Альмерия
|2 : 2
|19.05
|20:00
|
Валенсия – Жирона
|1 : 3
|19.05
|20:00
|
Вильярреал – Реал
|4 : 4
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3