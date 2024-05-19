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19 мая, 22:45

Захарян — в Лиге Европы! «Реал Сосьедад» чудом одолел «Бетис»

«Реал Сосьедад» сыграет в Лиге Европы в сезоне-2024/25
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Напряженнейшая игра.
Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:2
Реал Сосьедад

Так сложилось, что «Реал Сосьедад» и «Бетис» — чуть ли не единственные клубы в Испании, у которых еще осталась турнирная мотивация. А еще получилось, что обе команды бились за попадание в Лигу Европы... и уж совсем необычно, что в предпоследнем туре у них была очная встреча.

В важнейшем матче этого отрезка сезона Арсен Захарян в старт не попал, уступив место в полузащите Мендесу. Вероятно, игра россиянина в прошлом туре против «Валенсии» (там полузащитник отбегал целый час) не убедила Альгуасиля, и он сделал ставку на другого футболиста.

Уже на пятой минуте стало ясно, что тренер не ошибся — выпущенный вместо Захаряна Мендес сначала заработал опасный штрафной, а после сам же его и реализовал, чем задал тон всей игре и разозлил хозяев поля...

Арсен Захарян. Захарян вернулся в стартовый состав, «Реал Сосьедад» — на шестое место. Лига Европы стала ближе

«Бетис» при своих болельщиках такой удар терпеть не планировал и тут же побежал отыгрываться — через несколько минут у зелено-белых мог забить сначала Перес, потом Виллиан; но обоих остановил вратарь «Реал Сосьедад» Ремиро. На 30-й минуте вездесущий Перес вновь мог отличиться. Еще через некоторое время в перекладину зарядил Чади Риад, и казалось, что до перерыва гости точно пропустят.

Но справедливость в футболе торжествует далеко не всегда, поэтому вместо гола «Бетиса» все собравшиеся увидели подарок в раздевалку от «Сосьедада». Отличился Мерино — он и Ойярсабаль воспользовались ошибкой зелено-белых на своей половине поля, перехватив мяч, и все организовали. В итоге на перерыв хозяева ушли в поганом настроении, а приезжие из Сан-Себастьяна — в счастливо-уверенном.

Сдаваться зелено-белые совсем не собирались. «Бетис» сразу же провернул замены и вновь принялся давить — но безуспешно. Хотя команда и владела инициативой, это было больше похоже на возню — передачи, свистки и желтые карточки превратились в 20-минутную пытку. Закончилось это только на 66-й — когда «Бетис» сначала заработал штрафной, а следом пенальти... И не реализовал!

Как бы довершая все невезение хозяев, на 80-й минуте судья отменил гол вездесущего Переса — таково было решение ВАР. В следующее мгновение на поле наконец появился Захарян, но не успел даже толком потрогать мяч. Зато Арсен застал приятное время — когда «Бетис», кажется, смирился с тем, что победить не успеет, и толком перестал атаковать.

Арсен Захарян в&nbsp;2024 году. «В Испании меньше расходов. Две тысячи евро в месяц хватит». Арсен Захарян: как он изменился за год

Все тот же Перес пытался что-то сделать в добавленное время, но безуспешно. По истечении четырех минут, выделенных арбитром, игра закончилась. Важнейшую встречу «Реал Сосьедад» выиграл и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. С шестой строчки команду из Сан-Себастьяна уже никто не подвинет.

Арсен Захарян
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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38 тур
18.05 22:00
Алавес – Хетафе
 1 : 0
19.05 20:00
Атлетик – Севилья
 2 : 0
19.05 20:00
Атлетико – Осасуна
 1 : 4
19.05 20:00
Барселона – Р. Вальекано
 3 : 0
19.05 20:00
Бетис – Р. Сосьедад
 0 : 2
19.05 20:00
Кадис – Лас-Пальмас
 0 : 0
19.05 20:00
Гранада – Сельта
 1 : 2
19.05 20:00
Мальорка – Альмерия
 2 : 2
19.05 20:00
Валенсия – Жирона
 1 : 3
19.05 20:00
Вильярреал – Реал
 4 : 4
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Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 21
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

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