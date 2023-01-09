В 16-м туре чемпионата Испании встретятся соседи по турнирной таблице — «Атлетик» и «Осасуна». Матч пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», арбитр Марио Мелеро Лопес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Игры ла лиги показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.67, вероятность — примерно 58%. Успех гостей предложен с котировкой 6.00 (15%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (26%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш басков при благополучном исходе принесет 1670 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 идет за 5.50;

• успех «Атлетика» 2:0 — за 6.50;

• ничья 1:1 — за 7.00.

В прошлом сезоне «Атлетик» выиграл у соперника из Памплоны оба матча чемпионата. В нынешнем розыгрыше ла лиги команды показывают близкие результаты: баски опережают «Осасуну» лишь на два очка. Поставить на то, что «Осасуна» не уступит в предстоящей игре, можно за 2.30.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Осасуна» 9 января 2023 года

«Атлетик» — третья по результативности команда ла лиги: за 15 туров баски настреляли 24 гола, в среднем это 1.6 мяча за игру. Также команда мало пропускает: получила всего 14 мячей за 15 матчей, а в семи турах чемпионата сыграла на ноль. «Осасуна» же обладает не лучшей атакой: гости за 15 матчей чемпионата выжали лишь 16 забитых мячей, а в последней игре с «Реал Сосьедадом» вообще не забила ни одного.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.76.