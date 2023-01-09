«Атлетик» — «Осасуна»: прогноз на матч ла лиги 9 января 2023 года
В 16-м туре чемпионата Испании встретятся соседи по турнирной таблице — «Атлетик» и «Осасуна». Матч пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», арбитр Марио Мелеро Лопес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Игры ла лиги показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.67, вероятность — примерно 58%. Успех гостей предложен с котировкой 6.00 (15%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (26%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш басков при благополучном исходе принесет 1670 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• победа хозяев 1:0 идет за 5.50;
• успех «Атлетика» 2:0 — за 6.50;
• ничья 1:1 — за 7.00.
В прошлом сезоне «Атлетик» выиграл у соперника из Памплоны оба матча чемпионата. В нынешнем розыгрыше ла лиги команды показывают близкие результаты: баски опережают «Осасуну» лишь на два очка. Поставить на то, что «Осасуна» не уступит в предстоящей игре, можно за 2.30.
Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.
Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Осасуна» 9 января 2023 года
«Атлетик» — третья по результативности команда ла лиги: за 15 туров баски настреляли 24 гола, в среднем это 1.6 мяча за игру. Также команда мало пропускает: получила всего 14 мячей за 15 матчей, а в семи турах чемпионата сыграла на ноль. «Осасуна» же обладает не лучшей атакой: гости за 15 матчей чемпионата выжали лишь 16 забитых мячей, а в последней игре с «Реал Сосьедадом» вообще не забила ни одного.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2