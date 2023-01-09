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«Атлетик» — «Осасуна»: прогноз на матч ла лиги 9 января 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетик» — «Осасуна» 9 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Атлетика» в матче с «Вальядолидом».
Фото Global Look Press

В 16-м туре чемпионата Испании встретятся соседи по турнирной таблице — «Атлетик» и «Осасуна». Матч пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», арбитр Марио Мелеро Лопес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Игры ла лиги показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 16-й тур
09 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Осасуна

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.67, вероятность — примерно 58%. Успех гостей предложен с котировкой 6.00 (15%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (26%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш басков при благополучном исходе принесет 1670 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 идет за 5.50;

• успех «Атлетика» 2:0 — за 6.50;

• ничья 1:1 — за 7.00.

В прошлом сезоне «Атлетик» выиграл у соперника из Памплоны оба матча чемпионата. В нынешнем розыгрыше ла лиги команды показывают близкие результаты: баски опережают «Осасуну» лишь на два очка. Поставить на то, что «Осасуна» не уступит в предстоящей игре, можно за 2.30.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Осасуна» 9 января 2023 года

«Атлетик» — третья по результативности команда ла лиги: за 15 туров баски настреляли 24 гола, в среднем это 1.6 мяча за игру. Также команда мало пропускает: получила всего 14 мячей за 15 матчей, а в семи турах чемпионата сыграла на ноль. «Осасуна» же обладает не лучшей атакой: гости за 15 матчей чемпионата выжали лишь 16 забитых мячей, а в последней игре с «Реал Сосьедадом» вообще не забила ни одного.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.76.

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«Сибирь» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 9 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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