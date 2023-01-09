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Сегодня, 13:15

«Сибирь» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 9 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 9 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Скамейка «Ак Барса» в матче с «Витязем».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Восточной конференции — «Сибирь» и «Ак Барс». Игра пройдет на льду арены «Сибирь» в Новосибирске, начало — в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 15.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у соперников равные шансы на победу: поставить на успех любой из команд в основное время можно с коэффициентом 2.65, вероятность — около 36%. Ничья предложена с котировкой 3.70 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Рынок на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.92.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27;

• Ф1(0) можно взять за 1.92, Ф2(0) — тоже за 1.92.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба матча закончились победами «Сибири» в основное время — 4:2 и 6:3. К новой игре коллектив Зинэтулы Билялетдинова подошел на трехматчевой серии без поражений. Поставить на то, что казанцы не уступят и в предстоящей игре, можно за 1.48.

Несмотря на высокую результативность в прошлых встречах, в предстоящем матче аналитики не ждут большого количество заброшенных шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 2.15, ТМ 4.5 — за 1.73.

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Самый вероятный автор гола, по мнению экспертов, — нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. Рынок на заброшенную шайбу от него предложен за 2.25. В этом сезоне Галиев уже оформил 11 голов, чаще в составе казанцев отличался только Александра Радулов (16).

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что казанцы забьют первыми и в итоге выиграют, идет с коэффициентом 3.00.

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«Болонья» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 9 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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