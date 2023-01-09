«Сибирь» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 9 января 2023 года онлайн в прямом эфире
9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Восточной конференции — «Сибирь» и «Ак Барс». Игра пройдет на льду арены «Сибирь» в Новосибирске, начало — в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 15.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у соперников равные шансы на победу: поставить на успех любой из команд в основное время можно с коэффициентом 2.65, вероятность — около 36%. Ничья предложена с котировкой 3.70 (28%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.
Рынок на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.92.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27;
• Ф1(0) можно взять за 1.92, Ф2(0) — тоже за 1.92.
Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба матча закончились победами «Сибири» в основное время — 4:2 и 6:3. К новой игре коллектив Зинэтулы Билялетдинова подошел на трехматчевой серии без поражений. Поставить на то, что казанцы не уступят и в предстоящей игре, можно за 1.48.
Несмотря на высокую результативность в прошлых встречах, в предстоящем матче аналитики не ждут большого количество заброшенных шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 2.15, ТМ 4.5 — за 1.73.
Самый вероятный автор гола, по мнению экспертов, — нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. Рынок на заброшенную шайбу от него предложен за 2.25. В этом сезоне Галиев уже оформил 11 голов, чаще в составе казанцев отличался только Александра Радулов (16).
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что казанцы забьют первыми и в итоге выиграют, идет с коэффициентом 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2