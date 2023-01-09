9 января лидер чемпионата Англии «Арсенал» в Кубке страны сыграет с «Оксфордом» — клубом третьего дивизиона. Встреча пройдет на стадионе «Кассам» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит матч арбитр Дэвид Кут. В России игра показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» безусловным фаворитом. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.60 (13%), успех «Оксфорда» — за 15.5 (3%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф хозяев в случае их победы выплата составит 15 500 рублей.

Вариант «Оксфорд» не проиграет» оценен в 5.10. Также можете подстраховать команду Карла Робинсона с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 2.60, Ф1(+2.5) — за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за скромные 1.36, а ТБ 3.5 — за 1.97.

Эксперты считают, что соперники вряд ли обменяются забитыми мячами. На такой исход котировка — 1.95.

Наиболее вероятный точный счет — 4:0 в пользу «Арсенала» за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Оксфорд» — «Арсенал»

«Арсенал» уже избавился от одного кубкового турнира — в первом же раунде Кубка лиги вылетел от «Брайтона» (1:3). Кубок Англии в условиях борьбы за чемпионство тоже вряд ли нужен Микелю Артете, но на этот раз соперник слишком слабенький, чтобы проиграть даже резервным составом. «Оксфорд» занимает лишь 15-е место в третьей лиге, где участвуют 24 команды. В двух из трех последних матчах «Юс» проиграли.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.53.