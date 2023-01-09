«Оксфорд» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка Англии 9 января 2023 года
9 января лидер чемпионата Англии «Арсенал» в Кубке страны сыграет с «Оксфордом» — клубом третьего дивизиона. Встреча пройдет на стадионе «Кассам» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит матч арбитр Дэвид Кут. В России игра показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» безусловным фаворитом. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.60 (13%), успех «Оксфорда» — за 15.5 (3%).
При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф хозяев в случае их победы выплата составит 15 500 рублей.
Вариант «Оксфорд» не проиграет» оценен в 5.10. Также можете подстраховать команду Карла Робинсона с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 2.60, Ф1(+2.5) — за 1.64.
Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за скромные 1.36, а ТБ 3.5 — за 1.97.
Эксперты считают, что соперники вряд ли обменяются забитыми мячами. На такой исход котировка — 1.95.
Наиболее вероятный точный счет — 4:0 в пользу «Арсенала» за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Оксфорд» — «Арсенал»
«Арсенал» уже избавился от одного кубкового турнира — в первом же раунде Кубка лиги вылетел от «Брайтона» (1:3). Кубок Англии в условиях борьбы за чемпионство тоже вряд ли нужен Микелю Артете, но на этот раз соперник слишком слабенький, чтобы проиграть даже резервным составом. «Оксфорд» занимает лишь 15-е место в третьей лиге, где участвуют 24 команды. В двух из трех последних матчах «Юс» проиграли.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2