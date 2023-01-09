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«Оксфорд» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка Англии 9 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал» 9 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Микель Артета.
Фото Global Look Press

9 января лидер чемпионата Англии «Арсенал» в Кубке страны сыграет с «Оксфордом» — клубом третьего дивизиона. Встреча пройдет на стадионе «Кассам» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит матч арбитр Дэвид Кут. В России игра показана не будет.

Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 23:00. Kassam Stadium (Оксфорд)
Оксфорд Юнайтед
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» безусловным фаворитом. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.60 (13%), успех «Оксфорда» — за 15.5 (3%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф хозяев в случае их победы выплата составит 15 500 рублей.

Вариант «Оксфорд» не проиграет» оценен в 5.10. Также можете подстраховать команду Карла Робинсона с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 2.60, Ф1(+2.5) — за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за скромные 1.36, а ТБ 3.5 — за 1.97.

Эксперты считают, что соперники вряд ли обменяются забитыми мячами. На такой исход котировка — 1.95.

Наиболее вероятный точный счет — 4:0 в пользу «Арсенала» за 6.20.

 
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Прогноз и ставка на матч «Оксфорд» — «Арсенал»

«Арсенал» уже избавился от одного кубкового турнира — в первом же раунде Кубка лиги вылетел от «Брайтона» (1:3). Кубок Англии в условиях борьбы за чемпионство тоже вряд ли нужен Микелю Артете, но на этот раз соперник слишком слабенький, чтобы проиграть даже резервным составом. «Оксфорд» занимает лишь 15-е место в третьей лиге, где участвуют 24 команды. В двух из трех последних матчах «Юс» проиграли.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.53.

 
Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
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«Атлетик» — «Осасуна»: прогноз на матч ла лиги 9 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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