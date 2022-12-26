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Сегодня, 13:15

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Эндрю Робертсон.
Фото Global Look Press

26 декабря в 17-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Вилла Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами «Ливерпуль». Поставить на красных можно за 1.76, это примерно 55% вероятности. Ничья идет за 4.10 (24%), успех команды Эмери — за 4.70 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что «Астон Вилла» не уступит на своем поле, оформите ставку за 2.14.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.60, Ф2(0) — за 1.32.

«Верх» по голам прошел в восьми из десяти прошедших матчей «Астон Виллы» и в семи матчах «Ливерпуля». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65.

Думаете, «Астон Вилла» вообще не забьет в ворота команды Клоппа? Линию оценили в 3.00.

Эксперты верят в вариант «обе забьют», на него предложена котировка 1.64.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.30.

Мохамед Салах. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: команда Эмери не сдержит Салаха в отсутствие Мартинеса

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» неудачно вышел с международной паузы — проиграл «Сити» в кубковой встрече со счетом 2:3. Но с «Виллой» проблем должно быть меньше. Во-первых, для красных это достаточно легкий соперник (Клопп побеждал в восьми из десяти прошедших встреч). Во-вторых, бирмингемцы мало забивают — всего 15 мячей за 16 туров. Для обороны «Ливерпуля» даже без Трента и Конате проблем не ожидается. А вот для защитников «Виллы» будет испытание — в огне Салах, а еще до Бирмингема пока не доехал Эмилиано Мартинес. Пропустить им будет очень легко.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 1.76.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
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«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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