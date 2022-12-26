«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года
26 декабря в 17-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Вилла Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами «Ливерпуль». Поставить на красных можно за 1.76, это примерно 55% вероятности. Ничья идет за 4.10 (24%), успех команды Эмери — за 4.70 (21%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4100 рублей.
Если считаете, что «Астон Вилла» не уступит на своем поле, оформите ставку за 2.14.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.60, Ф2(0) — за 1.32.
«Верх» по голам прошел в восьми из десяти прошедших матчей «Астон Виллы» и в семи матчах «Ливерпуля». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65.
Думаете, «Астон Вилла» вообще не забьет в ворота команды Клоппа? Линию оценили в 3.00.
Эксперты верят в вариант «обе забьют», на него предложена котировка 1.64.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.30.
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» неудачно вышел с международной паузы — проиграл «Сити» в кубковой встрече со счетом 2:3. Но с «Виллой» проблем должно быть меньше. Во-первых, для красных это достаточно легкий соперник (Клопп побеждал в восьми из десяти прошедших встреч). Во-вторых, бирмингемцы мало забивают — всего 15 мячей за 16 туров. Для обороны «Ливерпуля» даже без Трента и Конате проблем не ожидается. А вот для защитников «Виллы» будет испытание — в огне Салах, а еще до Бирмингема пока не доехал Эмилиано Мартинес. Пропустить им будет очень легко.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2