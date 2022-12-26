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«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл» 26 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Джейми Варди.
Фото Global Look Press

26 декабря в АПЛ состоится матч между «Лестером» и «Ньюкаслом». Игра 17-го тура начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Кинг Пауэр». Обслужит ее арбитр Джарред Джиллетт. В России трансляции матчей АПЛ недоступны.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Ньюкасл Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям. На победу «Ньюкасла» можно поставить за коэффициент 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Ничья оценена котировкой 3.60 (25%), успех «Лестера» предложено взять за чуть меньшие 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на триумф «лис» в случае их выигрыша выплата составит 3400 рублей.

Вариант «Лестер» не проиграет доступен за 1.75. Такое же условие на «Ньюкасл» идет за 1.35.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

Эксперты считают, что команды наверняка забьют друг другу, — такой исход оценен в 1.75. Противоположный — в 2.08.

Будет ли в матче назначен пенальти? Взять 11-метровый разрешено за 2.70, удаление — за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.

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Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Ньюкасл»

У «Ньюкасла» семь побед подряд во всех турнирах, у «Лестера» — четыре. Причем «лисы» на этом отрезке не пропустили ни разу, а «сороки» — всего два мяча.

Команды прекрасно играют в обороне в последнее время. У «Ньюкасла» же не будет основного нападающего — забивного Александра Исака. Эти факторы наверняка приведут к «низу» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.96.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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