«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
26 декабря в КХЛ состоится матч между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком». Игра пройдет на «Арене 2000» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Локомотив». На победу хозяев с основное время можно поставить с коэффициентом 1.93, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Спартака» — за 3.90 (22%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их победы выплата составит 3900 рублей, а чистая прибыль — 2900 рублей.
Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.47, выигрыш москвичей — за 2.70.
Вариант «Спартак» не проиграет» в основное время оценен в 1.81.
Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86. Если считаете, что команды выдадут фейерверк из голов, возьмите ТБ 5.5 за 2.70.
Кто откроет счет в матче? «Локо» — 1.60, «Спартак» — 2.25. Отсутствие заброшенных шайб идет за 43.0.
На то, что обе команды забьют в первом периоде, коэффициент — 3.90. На обмен голами во второй и третьей 20-минутках котировки одинаковые — 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2