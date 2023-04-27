Аслан Карацев — Ласло Дьере: прогноз на матч ATP Мадрид 27 апреля 2023 года
27 апреля российский теннисист Аслан Карацев в первом круге «мастерса» в Мадриде сыграет против серба Ласло Дьере. Встреча начнется не ранее 17.20 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом.
Букмекерская компания Olimpbet считает Карацева аутсайдером поединка. На победу экс третьей ракетки России можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 40% вероятности исхода. Успех Дьере доступен за 1.64 (60%).
Ставка в 1000 рублей на серба в случае его выигрыша принесет выплату в 1640 рублей, а чистая прибыль составит 640 рублей.
Эксперты считают, что Дьере справится с соперником в двух партиях. Котировка на такой исход — 2.55.
Карацев выиграл пять из шести последних матчей. На то, что он выдержит фору (+2.5) гейма, коэффициент — 1.82.
Считаете, что встреча получится упорной? ТБ 22.5 гейма доступен за 1.92, ТМ 22.5 — за 1.88.
На тай-брейк в матче котировка — 2.47, на отсутствие 13-го гейма — 1.49.
Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Ласло Дьере
Кажется, еще совсем недавно Карацев шумел на Australian Open и стоял у подножия топ-10, а сегодня он уже 121-й в рейтинге и вынужден отбираться на турниры ATP через квалификацию. На последних двух турнирах Аслан в этом преуспел: дошел до 1/8 в Мюнхене (проиграл финалисту ван де Зандсхулпу), а в Мадриде уверенно в двух сетах расправился с Бранкаччио и Штруффом в отборе.
Правда, с первым соперником в основе ему повезло лишь относительно. Дьере стоит 70-м в табеле, но основных успехов всегда добивается именно на грунте (четыре титула из четырех разного уровня взял на песке). На этом отрезке сезона настает его время. Это видно даже по последним результатам. В Монте-Карло он проиграл в первом круге, но не кому-нибудь, а Хуркачу. Причем не подал на победу во втором сете, а в третьем упустил матчбол на приеме.
На прошлой неделе в Баня-Луке Ласло дошел до 1/4 финала — одолел Сафиуллина и Чорича, но в борьбе уступил Молчану. Учитывая нестабильность Карацева, который всего раз в этом сезоне выиграл больше одного матча в основе турниров ATP, Дьере должен рассчитывать на победу.
Рекомендуемая ставка: победа Дьере за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4