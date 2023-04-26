«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Кейн не спасет «шпор» от дьявольской прожарки
27 апреля в 33-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» начнется по свистку арбитра Энтони Тейлора в 22.15 по московскому времени. Чемпионат Англии в России легально не транслируют.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 27 апреля 2023 года
Букмекеры считают, что у «МЮ» больше шансов на победу. Успех «красных дьяволов» оценен коэффициентом 2.47, что соответствует 39% вероятности результата. Триумф «шпор» идет за 2.83 (34%), ничья — за 3.62 (27%).
Только одна из пяти последних очных встреч команд не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.
Коллектив Райана Мэйсона не проиграл в шести недавних домашних матчах из восьми. На 1Х можно поставить с котировкой 1.60.
«Шпоры» обменялись результативными ударами с соперниками в шести поединках кряду. Опция «Обе забьют» на игру с «Юнайтед» оценена в 1.56. Обратный рынок доступен за 2.44.
Наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, 1:1. За него предложили 6.58.
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 33-го тура АПЛ 27 апреля 2023 года
Лондонцы проиграли два прошлых матча, напропускав от «Борнмута» (2:3) и «Ньюкасла» (1:6). Автор мяча престижа в ворота «сорок» — лучший бомбардир «шпор» Гарри Кейн (26). Форвард набрал мощную форму: он забил в пяти из шести последних игр «Тоттенхэма» в АПЛ (и еще два гола — за Англию).
Но усилий Кейна недостаточно, чтобы вытащить лилово-белых из пике. Клуб победил всего в двух из девяти недавних поединков во всех турнирах, а еще забуксовал на пятом месте в АПЛ. Теперь отрыв «МЮ» увеличился до шести баллов.
«Шпоры» уже вылетели из Кубка Англии, Лиги чемпионов и даже поменяли тренера дважды за месяц. Сначала место Антонио Конте занял Кристиан Стеллини, а после похорон от «Ньюкасла» руль до конца сезона передали Райану Мэйсону.
Новый коуч в первом же матче столкнется с проблемным для «Тоттенхэма» противником: лондонцы проиграли «Ман Юнайтед» четыре раза подряд с общим счетом 3:11. К тому же «красные дьяволы» не уходили без гола в девяти встречах кряду.
Команда Эрика тен Хага в последнее время тоже не блещет. В четырех недавних поединках манкунианцы выиграли в основное время только однажды (2:0 в АПЛ с «Ноттингемом»). В полуфинале Кубка Англии «МЮ» одолел «Брайтон» лишь в серии пенальти (0:0, 7:6). А еще «дьяволы» звонко вылетели из Лиги Европы, уступив «Севилье» (2:2, 0:3).
Если рассматривать только АПЛ, то здесь у «Юнайтед» все в порядке: три сухие победы подряд и четвертое место в таблице. Причем у Тен Хага и компании поровну очков с идущим на третьей строчке «Ньюкаслом» — по 59, но есть игра в запасе. В случае успеха в Лондоне манчестерцы обойдут «сорок» на три очка, а от «шпор» оторвутся на девять.
Но есть серьезная проблема: из-за травм у Тен Хага вылетел ряд важных игроков. Встречу точно пропустят Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей, Лисандро Мартинес. Кроме того, под вопросом участие Бруну Фернандеша — его заменили из-за повреждения на 101-й минуте матча с «Брайтоном».
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Обе команды страдают по-своему: «Юнайтед» потерял несколько важных футболистов, но «шпоры» вообще развалились после увольнения Конте. Лондонцы пропустили 15 мячей за шесть матчей (2.5 гола в среднем за 90 минут), выиграли лишь два из них. А чехарда из трех тренеров за месяц вряд ли прибавит мысли в решающей игре против главного и очень мотивированного конкурента в таблице.
Кроме самоликвидации соперника, в пользу «МЮ» говорит история: «Юнайтед» не проиграл 18 последних выездов в гости к «Тоттенхэму» из 21. Так в прошлом сезоне «красные дьяволы» разгромили «шпор» на их поле со счетом 3:0. Матч первого круга этого сезона тоже завершился уверенным триумфом «дьяволов» — 2:0.
Кроме того, парни Тен Хага пропускают (37) в три раза меньше, чем «шпоры» (51). Возможно, серия травм помешает «МЮ» показать максимум, но слабость «Тоттенхэма» сделает потерю бойцов незаметной.
Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 2.47.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4