Капитан лондонцев забил в пяти из шести матчей, но «шпоры» выиграли только дважды.

27 апреля в 33-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» начнется по свистку арбитра Энтони Тейлора в 22.15 по московскому времени. Чемпионат Англии в России легально не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 27 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что у «МЮ» больше шансов на победу. Успех «красных дьяволов» оценен коэффициентом 2.47, что соответствует 39% вероятности результата. Триумф «шпор» идет за 2.83 (34%), ничья — за 3.62 (27%).

Только одна из пяти последних очных встреч команд не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.

Коллектив Райана Мэйсона не проиграл в шести недавних домашних матчах из восьми. На 1Х можно поставить с котировкой 1.60.

«Шпоры» обменялись результативными ударами с соперниками в шести поединках кряду. Опция «Обе забьют» на игру с «Юнайтед» оценена в 1.56. Обратный рынок доступен за 2.44.

Наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, 1:1. За него предложили 6.58.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 33-го тура АПЛ 27 апреля 2023 года

Лондонцы проиграли два прошлых матча, напропускав от «Борнмута» (2:3) и «Ньюкасла» (1:6). Автор мяча престижа в ворота «сорок» — лучший бомбардир «шпор» Гарри Кейн (26). Форвард набрал мощную форму: он забил в пяти из шести последних игр «Тоттенхэма» в АПЛ (и еще два гола — за Англию).

Но усилий Кейна недостаточно, чтобы вытащить лилово-белых из пике. Клуб победил всего в двух из девяти недавних поединков во всех турнирах, а еще забуксовал на пятом месте в АПЛ. Теперь отрыв «МЮ» увеличился до шести баллов.

«Шпоры» уже вылетели из Кубка Англии, Лиги чемпионов и даже поменяли тренера дважды за месяц. Сначала место Антонио Конте занял Кристиан Стеллини, а после похорон от «Ньюкасла» руль до конца сезона передали Райану Мэйсону.

Новый коуч в первом же матче столкнется с проблемным для «Тоттенхэма» противником: лондонцы проиграли «Ман Юнайтед» четыре раза подряд с общим счетом 3:11. К тому же «красные дьяволы» не уходили без гола в девяти встречах кряду.

Команда Эрика тен Хага в последнее время тоже не блещет. В четырех недавних поединках манкунианцы выиграли в основное время только однажды (2:0 в АПЛ с «Ноттингемом»). В полуфинале Кубка Англии «МЮ» одолел «Брайтон» лишь в серии пенальти (0:0, 7:6). А еще «дьяволы» звонко вылетели из Лиги Европы, уступив «Севилье» (2:2, 0:3).

Если рассматривать только АПЛ, то здесь у «Юнайтед» все в порядке: три сухие победы подряд и четвертое место в таблице. Причем у Тен Хага и компании поровну очков с идущим на третьей строчке «Ньюкаслом» — по 59, но есть игра в запасе. В случае успеха в Лондоне манчестерцы обойдут «сорок» на три очка, а от «шпор» оторвутся на девять.

Но есть серьезная проблема: из-за травм у Тен Хага вылетел ряд важных игроков. Встречу точно пропустят Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей, Лисандро Мартинес. Кроме того, под вопросом участие Бруну Фернандеша — его заменили из-за повреждения на 101-й минуте матча с «Брайтоном».

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Обе команды страдают по-своему: «Юнайтед» потерял несколько важных футболистов, но «шпоры» вообще развалились после увольнения Конте. Лондонцы пропустили 15 мячей за шесть матчей (2.5 гола в среднем за 90 минут), выиграли лишь два из них. А чехарда из трех тренеров за месяц вряд ли прибавит мысли в решающей игре против главного и очень мотивированного конкурента в таблице.

Кроме самоликвидации соперника, в пользу «МЮ» говорит история: «Юнайтед» не проиграл 18 последних выездов в гости к «Тоттенхэму» из 21. Так в прошлом сезоне «красные дьяволы» разгромили «шпор» на их поле со счетом 3:0. Матч первого круга этого сезона тоже завершился уверенным триумфом «дьяволов» — 2:0.

Кроме того, парни Тен Хага пропускают (37) в три раза меньше, чем «шпоры» (51). Возможно, серия травм помешает «МЮ» показать максимум, но слабость «Тоттенхэма» сделает потерю бойцов незаметной.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 2.47.