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ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз на матч финала Кубка Гагарина 27 апреля 2023 года

Прогноз на матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» 27 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Ак Барс».
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

27 апреля в Москве состоится шестой матч финала Кубка Гагарина с участием ЦСКА и «Ак Барса». Команды встретятся на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по столичному времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Начало трансляции в 18.45 мск.

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Аналитики букмекеров считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (26%), успех «Ак Барса» — за 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они победят, принесет выплату в 3300 рублей.

Считаете, что «Ак Барс» упрется и не проиграет хотя бы в основное время? Вариант Х2 доступен за 1.65.

Тотал больше 3.5 шайбы можно взять за приятный коэффициент 1.59, ТМ 3.5 — за 2.34. Правда, из пяти матчей в финале Кубка Гагарина соперники пробили «верх» только в двух.

Если считаете, что хозяева нанесут больше бросков по воротам соперника, возьмите такое условие за 1.95. Такой же коэффициент открыт на «Ак Барс», на ничью — 11.75.

На победу ЦСКА в матче с учетом овертайма предложено поставить за 1.66, на успех — «Ак Барса» — за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Казанцы идут по стопам «Локомотива»: ярославцы бросали больше ЦСКА, но проиграли им серию за выход в финал. «Ак Барс» пока тоже ставит на количество — совершил больше попыток в трех из пяти матчей.

В шестом матче команда Билялетдинова, конечно, оголтело вперед не полетит, но и сидеть под соперником не станет. Более того, если хозяева поведут в счете, то казанцы будут вынуждены броситься в атаку и закидывать ворота до изнеможения. На этом и попробуем сыграть.

Рекомендуемая ставка: «Ак Барс» перебросает соперника за 1.95.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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