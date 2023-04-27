ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз на матч финала Кубка Гагарина 27 апреля 2023 года
27 апреля в Москве состоится шестой матч финала Кубка Гагарина с участием ЦСКА и «Ак Барса». Команды встретятся на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по столичному времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Начало трансляции в 18.45 мск.
Аналитики букмекеров считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (26%), успех «Ак Барса» — за 3.30 (30%).
Ставка в 1000 рублей на гостей, если они победят, принесет выплату в 3300 рублей.
Считаете, что «Ак Барс» упрется и не проиграет хотя бы в основное время? Вариант Х2 доступен за 1.65.
Тотал больше 3.5 шайбы можно взять за приятный коэффициент 1.59, ТМ 3.5 — за 2.34. Правда, из пяти матчей в финале Кубка Гагарина соперники пробили «верх» только в двух.
Если считаете, что хозяева нанесут больше бросков по воротам соперника, возьмите такое условие за 1.95. Такой же коэффициент открыт на «Ак Барс», на ничью — 11.75.
На победу ЦСКА в матче с учетом овертайма предложено поставить за 1.66, на успех — «Ак Барса» — за 2.20.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ак Барс»
Казанцы идут по стопам «Локомотива»: ярославцы бросали больше ЦСКА, но проиграли им серию за выход в финал. «Ак Барс» пока тоже ставит на количество — совершил больше попыток в трех из пяти матчей.
В шестом матче команда Билялетдинова, конечно, оголтело вперед не полетит, но и сидеть под соперником не станет. Более того, если хозяева поведут в счете, то казанцы будут вынуждены броситься в атаку и закидывать ворота до изнеможения. На этом и попробуем сыграть.
Рекомендуемая ставка: «Ак Барс» перебросает соперника за 1.95.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4