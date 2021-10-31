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«Арсенал» — «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России 31 октября 2021 года

11:15
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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31 октября 2021 года в 13-м туре РПЛ «Сочи» отправится в гости к «Арсеналу». Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал». Начало — в 16.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

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Гости — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Сочи» можно за 1.90 — это примерно 51% вероятности. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 4.20 (23%), а ничья в матче идет за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Арсенал» можно выиграть 4200 рублей в случае успеха тульской команды.

Ф1(0) доступна за 3.10, а Ф2(0) — за 1.40.

Тотал голов больше 2.5 идет за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.87.

Шансы «Арсенала» забить два мяча или более оцениваются коэффициентом 3.30.

Нет сомнений в том, что «Сочи» забьют больше гола? Поставить на ИТ2Б (1.5) можно за 1.96.

Аналитики БЕТСИТИ предполагают, что наиболее вероятный счет в матче — 0:1 с коэффициентом 6.60.

Арсенал Т — Сочи

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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