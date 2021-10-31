Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Уфа» — «Ахмат»: прогноз и ставки на матч РПЛ 31 октября

09:15
Андрей Талалаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Талалаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

31 октября в 13-м туре чемпионата России сыграют «Уфа» и «Ахмат». Встреча пройдет в Уфе на городском стадионе и начнется в 14.00. Трансляцию покажет «Матч! Премьер».

Артем Дзюба. Итоги РПЛ-2021/22: «Динамо» обгонит «Спартак», а Дзюба забьет минимум 14 голов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. На победу «Уфы» ставки принимаются с коэффициентом 2.60 — это 37% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.30 (29%), а победа «Ахмата» — в 2.85 (34%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Уфы» потенциальная выплата составит 2600.

Ф1(-1) доступна за 4.30, а Ф2(+1) — за 1.22.

Ставку «Уфа» не проиграет" можно взять за 1.46.

Шансы хозяев забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Ахмат» также сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.85.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 в основное время наиболее вероятным в в этой встрече: коэффициент — 5.90.

Уфа — Ахмат

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Егор Сергеев все материалы автора
Читайте также
Витория доработает со «Спартаком» до зимы. А там посмотрят на результат
Назван повышающий в 20 раз риск образования тромбов продукт
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры