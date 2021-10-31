31 октября в 13-м туре чемпионата России сыграют «Уфа» и «Ахмат». Встреча пройдет в Уфе на городском стадионе и начнется в 14.00. Трансляцию покажет «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. На победу «Уфы» ставки принимаются с коэффициентом 2.60 — это 37% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.30 (29%), а победа «Ахмата» — в 2.85 (34%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Уфы» потенциальная выплата составит 2600.

Ф1(-1) доступна за 4.30, а Ф2(+1) — за 1.22.

Ставку «Уфа» не проиграет" можно взять за 1.46.

Шансы хозяев забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Ахмат» также сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.85.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 в основное время наиболее вероятным в в этой встрече: коэффициент — 5.90.