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«Рома» — «Милан»: коэффициенты и ставки на матч серии А 31 октября 2021 года

13:15
Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP
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31 октября в 11-м туре чемпионата Италии между собой сыграют «Рома» и «Милан». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45. Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

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«Милан» делит с «Наполи» первую строчку в чемпионате Италии после 10 первых туров, набрав 28 очков. «Рома» идет на четвертом месте с 19 очками.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Рому» фаворитом этой встречи. На победу клуба Жозе Моуринью ставки принимаются с коэффициентом 2.30 — это 42% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.60 (27%), а победа «Милана» — в 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ф1(-1) идет за 3.30, а Ф2(+1) — за 1.31.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.72. ТМ можно взять за 2.20.

Голы «Ромы» в двух таймах можно забрать за 3.10. Аналогичный исход на «Милан» есть за 3.60.

Рома — Милан

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Матвей Леонов все материалы автора
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