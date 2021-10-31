31 октября в 11-м туре чемпионата Италии между собой сыграют «Рома» и «Милан». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45. Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

«Милан» делит с «Наполи» первую строчку в чемпионате Италии после 10 первых туров, набрав 28 очков. «Рома» идет на четвертом месте с 19 очками.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Рому» фаворитом этой встречи. На победу клуба Жозе Моуринью ставки принимаются с коэффициентом 2.30 — это 42% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.60 (27%), а победа «Милана» — в 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ф1(-1) идет за 3.30, а Ф2(+1) — за 1.31.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.72. ТМ можно взять за 2.20.

Голы «Ромы» в двух таймах можно забрать за 3.10. Аналогичный исход на «Милан» есть за 3.60.