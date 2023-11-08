«Арсенал» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года
8 ноября «Арсенал» примет «Севилью» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча соперников по квартету B пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 22.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.33, что составляет примерно 72% вероятности. Раздел очков доступен за 5.79 (17%), триумф «Севильи» — за 9.25 (11%).
Поединок на «Рамон Санчес Писхуан» завершился в пользу «Арсенала» (2:1). Повторение этого результата оценили в 8.50.
Тотал больше 2.5 гола предложили за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.45. Обмен меткими выстрелами идет за 1.92, обратный рынок — за 1.89.
Непоражение андалусийцев на стадионе «Эмирейтс» можно сыграть за 3.56.
В нынешнем групповом турнире Мартин Эдегор и компания стартовали с домашнего разгрома ПСВ (4:0). На то, что лондонцы забьют больше 2.5 мяча, дали котировку 2.04.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Севилья»
Парни Микеля Артеты начали ноябрь крайне неудачно: вылетели из Кубка лиги и потерпели первое поражение в АПЛ. Сначала обидчиком «канониров» выступил «Вест Хэм» (3:1), затем — «Ньюкасл» (1:0). В пяти последних играх во всех соревнованиях лондонцы не пропустили только однажды — когда громили худшую команду премьер-лиги «Шеффилд» (5:0). Андалусийцы не уходят с поля без гола вот уже семь встреч кряду и уже находили путь к воротам «Арсенала» на «Рамон Санчес Писхуан».
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3