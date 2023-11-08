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«Арсенал» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Севилья» 8 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Арсенал» — «Севилья».
Фото Global Look Press

8 ноября «Арсенал» примет «Севилью» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча соперников по квартету B пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 22.45 мск.

Лига чемпионов. Группа B
08 нояб, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Севилья

Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.33, что составляет примерно 72% вероятности. Раздел очков доступен за 5.79 (17%), триумф «Севильи» — за 9.25 (11%).

Поединок на «Рамон Санчес Писхуан» завершился в пользу «Арсенала» (2:1). Повторение этого результата оценили в 8.50.

Тотал больше 2.5 гола предложили за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.45. Обмен меткими выстрелами идет за 1.92, обратный рынок — за 1.89.

Непоражение андалусийцев на стадионе «Эмирейтс» можно сыграть за 3.56.

В нынешнем групповом турнире Мартин Эдегор и компания стартовали с домашнего разгрома ПСВ (4:0). На то, что лондонцы забьют больше 2.5 мяча, дали котировку 2.04.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Севилья»

Парни Микеля Артеты начали ноябрь крайне неудачно: вылетели из Кубка лиги и потерпели первое поражение в АПЛ. Сначала обидчиком «канониров» выступил «Вест Хэм» (3:1), затем — «Ньюкасл» (1:0). В пяти последних играх во всех соревнованиях лондонцы не пропустили только однажды — когда громили худшую команду премьер-лиги «Шеффилд» (5:0). Андалусийцы не уходят с поля без гола вот уже семь встреч кряду и уже находили путь к воротам «Арсенала» на «Рамон Санчес Писхуан».

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.92.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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