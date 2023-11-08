8 ноября «Арсенал» примет «Севилью» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча соперников по квартету B пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 22.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.33, что составляет примерно 72% вероятности. Раздел очков доступен за 5.79 (17%), триумф «Севильи» — за 9.25 (11%).

Поединок на «Рамон Санчес Писхуан» завершился в пользу «Арсенала» (2:1). Повторение этого результата оценили в 8.50.

Тотал больше 2.5 гола предложили за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.45. Обмен меткими выстрелами идет за 1.92, обратный рынок — за 1.89.

Непоражение андалусийцев на стадионе «Эмирейтс» можно сыграть за 3.56.

В нынешнем групповом турнире Мартин Эдегор и компания стартовали с домашнего разгрома ПСВ (4:0). На то, что лондонцы забьют больше 2.5 мяча, дали котировку 2.04.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Севилья»

Парни Микеля Артеты начали ноябрь крайне неудачно: вылетели из Кубка лиги и потерпели первое поражение в АПЛ. Сначала обидчиком «канониров» выступил «Вест Хэм» (3:1), затем — «Ньюкасл» (1:0). В пяти последних играх во всех соревнованиях лондонцы не пропустили только однажды — когда громили худшую команду премьер-лиги «Шеффилд» (5:0). Андалусийцы не уходят с поля без гола вот уже семь встреч кряду и уже находили путь к воротам «Арсенала» на «Рамон Санчес Писхуан».

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.92.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей