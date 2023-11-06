Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Матч «Торпедо» — «Спартак» стал самым популярным событием КХЛ в октябре

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Спартак».
Фото Global Look Press

Хоккейный сезон в России набирает обороты. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о ставках клиентов на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в октябре 2023 года.

Лучшие и худшие матчи по прибыли и обороту

По данным PARI, самым популярным событием КХЛ за прошедший месяц стала встреча нижегородского «Торпедо» с московским «Спартаком», на которую приходится 1,58% от всего объема ставок на лигу за октябрь. Матч прошел 14 октября и закончился победой красно-белых со счетом 4:2.

В пятерку самых популярных событий октября также вошли матчи «Автомобилист» — «Витязь» (3:2), «Амур» — «Ак Барс» (2:3), «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (4:1) и «Амур» — ЦСКА (2:3). В сумме на эти игры приходится более 5% оборота.

Рафаэл Леау (&laquo;Милан&raquo;). «Милан» повис на грани вылета из ЛЧ. «ПСЖ» не позволит Леау и компании уйти с последнего места в группе

Самым удачным для PARI оказался матч между «Нефтехимиком» и СКА, который прошел 21 октября. Встреча получилась «низовой» — по итогам первого периода команды ушли на перерыв со счетом 0:0, однако во второй и третьей 20-минутках хозяевам удалось забросить по одной шайбе. На эту игру приходится почти 3% от всей прибыли PARI по итогам приема ставок на КХЛ в октябре. По этому принципу также можно выделить матчи ЦСКА — СКА (2:3), «Динамо» Минск — «Куньлунь Ред Стар» (3:4), «Витязь» — «Авангард» (5:2) и «Металлург» — «Трактор» (2:4). Суммарная прибыль с этих игр составила почти 8%.

Самыми неудачными для PARI оказались матчи «Северсталь» — «Торпедо» (3:4), «Сибирь» — «Металлург» (2:4), «Салават Юлаев» — «Витязь» (8:1), «Сибирь» — ЦСКА (3:6) и «Лада» — «Адмирал» (3:1).

Крупнейшие выигрыши и проигрыши

Один из клиентов PARI превратил 265 100 рублей в 2 423 014 рублей, собрав экспресс из матчей «Амур» — «Спартак», «Адмирал» — ЦСКА и «Автомобилист» — «Барыс». В первой игре игрок выбрал победу красно-белых в основное время, а в остальных двух — итоговую победу хозяев с учетом овертаймов и буллитов. Общий коэффициент экспресса составил 9.14. Ставка на встречу «Адмирала» и ЦСКА шла с коэффициентом 3.00 и оказалась самой рискованной — «моряки» забили решающий гол только в овертайме.

Лука Модрич и&nbsp;Джуд Беллингем. Гранд-финал The International стал самым популярным событием октября в PARI, класико принесло наибольшие убытки

Другой клиент выиграл 4 000 000 рублей, поставив 2 000 000 рублей на тотал больше 5.5 в матче «Северсталь» — «Торпедо». Интрига сохранялась почти до самого конца встречи, однако в третьем периоде «олени» все же довели счет до нужной отметки.

А вот другому игроку повезло меньше — он потерял 2 000 000 рублей из-за ставки на победу «Трактора» в матче с «Нефтехимиком». Челябинцы смогли забить один гол в первом периоде, однако пропустили две шайбы в третьем.

Фавориты турнира

По оценке PARI, самые большие шансы выиграть Западную конференцию сохраняет ЦСКА: поставить на промежуточную победу армейцев можно за 3.30. Следом в топ-3 расположились СКА (4.00) и «Спартак» (4.50). «Динамо» в этом списке лишь пятое (7.00). Меньше всего шансов на победу на «Западе» у «Куньлунь Ред Стар» (500) и «Витязя» (350).

На «Востоке» основным претендентом на первое место в таблице считается «Ак Барс»: если казанцы выиграют регулярный чемпионат в своей зоне, сыграет коэффициент 1.90. Следом идут «Металлург» (5.50) и «Салават Юлаев» (7.50). Шансы «Лады» сохранить первое место на «Востоке» невелики: заключить пари на это можно за 60.0. Меньше всего аналитики верят в «Адмирал» (175) и «Барыс» (аналогично).

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Угрозу в «Ман Сити» таит не только Холанн. Доку, Альварес и остальные помогут Эрлину прибить «Янг Бойз»

Если говорить о ставках на обладателя трофея Кубка Гагарина в текущем сезоне, то здесь в лидерах финалисты прошлого сезона — ЦСКА и «Ак Барс»: коэффициент на чемпионство обоих клубов равен 4.50. В топ-5 также попали СКА (5.00), «Локомотив» (7.00) и «Металлург» (10.0).

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Угрозу в «Ман Сити» таит не только Холанн. Доку, Альварес и остальные помогут Эрлину прибить «Янг Бойз»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости