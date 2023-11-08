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«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Бенфика» 8 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Реал Сосьедад» — «Бенфика».
Фото Global Look Press

8 ноября «Бенфика» приедет в гости к «Реал Сосьедад» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует в 20.45 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа D
08 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бенфика

В букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе басков: поставить на бело-голубых можно с коэффициентом 1.92, это около 48% вероятности. Успех «Бенфики» предложен с котировкой 4.18 (24%). Ничью оценили в 3.63 (28%).

Виктория «орлов» с форой (0) идет за 2.98. Если верите в парней Иманоля Альгуасиля, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф1(0) за 1.40.

Аналитики сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.82.

В четырех последних встречах с участием «Сосьедада» из пяти отличалась только одна команда. «Обе забьют» дали за 1.89, обратный вариант — за 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Бенфика»

В выходные клуб из Сан-Себастьяна впервые в нынешнем сезоне проиграл дома: красивую серию из четырех побед и трех ничьих на «Реале Арене» прервала «Барселона» (0:1). Поражение получилось обидным: коллектив Иманоля Альгуасиля доминировал значительную часть встречи, превзошел каталонцев по ударам (13 — 12) и попаданиям в створ (6 — 4). Статистика владения мячом (51% — 49%) и ожидаемых голов (0.95 — 1.23) доказывает, что бело-голубые заслужили как минимум ничью. Теперь обозленные баски сделают все, чтобы не уступить дома во второй раз подряд. Хотя «орлы» не сдадутся так просто: Анхель Ди Мария и компания стартовали в Лиге чемпионов с трех неудач и им позарез нужны очки, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на плей-офф. Все предыдущие поединки группового этапа с участием «Сосьедада» и «Бенфики» получились низовыми — вряд ли тренд прервется и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: хозяева не уступят и ТМ 2.5 за 2.91.

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«Милан» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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