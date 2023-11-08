«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года
8 ноября «Бенфика» приедет в гости к «Реал Сосьедад» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует в 20.45 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 20.30 мск.
В букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе басков: поставить на бело-голубых можно с коэффициентом 1.92, это около 48% вероятности. Успех «Бенфики» предложен с котировкой 4.18 (24%). Ничью оценили в 3.63 (28%).
Виктория «орлов» с форой (0) идет за 2.98. Если верите в парней Иманоля Альгуасиля, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф1(0) за 1.40.
Аналитики сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.82.
В четырех последних встречах с участием «Сосьедада» из пяти отличалась только одна команда. «Обе забьют» дали за 1.89, обратный вариант — за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Бенфика»
В выходные клуб из Сан-Себастьяна впервые в нынешнем сезоне проиграл дома: красивую серию из четырех побед и трех ничьих на «Реале Арене» прервала «Барселона» (0:1). Поражение получилось обидным: коллектив Иманоля Альгуасиля доминировал значительную часть встречи, превзошел каталонцев по ударам (13 — 12) и попаданиям в створ (6 — 4). Статистика владения мячом (51% — 49%) и ожидаемых голов (0.95 — 1.23) доказывает, что бело-голубые заслужили как минимум ничью. Теперь обозленные баски сделают все, чтобы не уступить дома во второй раз подряд. Хотя «орлы» не сдадутся так просто: Анхель Ди Мария и компания стартовали в Лиге чемпионов с трех неудач и им позарез нужны очки, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на плей-офф. Все предыдущие поединки группового этапа с участием «Сосьедада» и «Бенфики» получились низовыми — вряд ли тренд прервется и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: хозяева не уступят и ТМ 2.5 за 2.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3