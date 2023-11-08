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«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Бенфика» 8 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Реал Сосьедад» — «Бенфика».
Фото Global Look Press

8 ноября «Реал Сосьедад» встретится с «Бенфикой» в четвертом туре группового этапа. Встреча на «Реале Арене» начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа D
08 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бенфика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Сосьедада» предложили с коэффициентом 1.92, это около 48% вероятности. Ничью оценили в 3.63 (28%). Триумф «орлов» дали с котировкой 4.18 (24%).

«Бенфика» стартовала в Лиге чемпионов с трех поражений. Считаете, что в четвертом туре лиссабонцы наконец наберут первые очки? Опцию Х2 можно взять за 1.95.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.82. «Обе забьют» идет за 1.89, обратный вариант — за 1.92.

Обе победы на групповом этапе бело-голубые одержали всухую. Еще один поединок басков без пропущенных мячей доступен за 2.50.

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В нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Европы Анхель Ди Мария и компания пока не отличились ни разу. Окончание неудачной серии красных имеется за 1.53.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 1:0 в пользу «Сосьедада» — за 7.01;

  • 0:0 — за 8.00.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
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И К Ж
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Виктор Александров

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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Брайан Мансилья

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