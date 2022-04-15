Коэффициенты и прогнозы на матчи 1/2 Лиги Европы 2022 года
Наиболее вероятный триумфатор может поблагодарить «Спартак».
14 апреля 2022 года стали известны все участники полуфинальной стадии Лиги Европы-2021/22. Дальнейшую борьбу за победу в малом еврокубке поведут немецкие «Лейпциг» и «Айнтрахт» (выбили «Аталанту» и «Барселону» соответственно), а также английский «Вест Хэм» (одолел «Лион») и шотландский «Рейнджерс» (был сильнее «Браги»).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с коэффициентами на исходы полуфинальных противостояний и на победителя турнира в целом. Знакомимся с ними вместе.
Кто с кем сыграет
«Вест Хэм» (Англия) — «Айнтрахт» (Германия)
Фаворитом пары, по мнению аналитиков, выглядит английский клуб. На выход «Вест Хэма» в финал можно поставить с коэффициентом 1.57 (63% вероятности). Проход «Айнтрахта» дальше, несмотря на эффектную победу над «Барселоной», оценен котировкой 2.42 (37%).
«Лейпциг» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
В этом противостоянии лидер еще очевиднее — это «Лейпциг». На то, что команда экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско 18 мая сыграет за титул на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Испании, можно оформить ставку с коэффициентом 1.31 (76% вероятности). На бывший клуб Стивена Джеррарда — за 3.50 (24%).
Кто фаворит турнира
Сенсационный вылет «Барселоны» привел к тому, что фаворитом в борьбе за трофей стал «Лейпциг». На итоговую победу немецкого «Ред Булл» коэффициент — 2.04. Далее идет «Вест Хэм» (2.80), следом — «Айнтрахт» (6.50). Меньше всего шансов прикоснуться к кубку у «Рейнджерс» — его победа оценена котировкой 9.00.
Первые матчи полуфинала Лиги Европы состоятся 28 апреля, ответные — 5 мая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0