Коэффициенты и прогнозы на матчи 1/2 Лиги Европы 2022 года

Наиболее вероятный триумфатор может поблагодарить «Спартак».

14 апреля 2022 года стали известны все участники полуфинальной стадии Лиги Европы-2021/22. Дальнейшую борьбу за победу в малом еврокубке поведут немецкие «Лейпциг» и «Айнтрахт» (выбили «Аталанту» и «Барселону» соответственно), а также английский «Вест Хэм» (одолел «Лион») и шотландский «Рейнджерс» (был сильнее «Браги»).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с коэффициентами на исходы полуфинальных противостояний и на победителя турнира в целом. Знакомимся с ними вместе.

Кто с кем сыграет

«Вест Хэм» (Англия) — «Айнтрахт» (Германия)

Фаворитом пары, по мнению аналитиков, выглядит английский клуб. На выход «Вест Хэма» в финал можно поставить с коэффициентом 1.57 (63% вероятности). Проход «Айнтрахта» дальше, несмотря на эффектную победу над «Барселоной», оценен котировкой 2.42 (37%).

«Лейпциг» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

В этом противостоянии лидер еще очевиднее — это «Лейпциг». На то, что команда экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско 18 мая сыграет за титул на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Испании, можно оформить ставку с коэффициентом 1.31 (76% вероятности). На бывший клуб Стивена Джеррарда — за 3.50 (24%).

Кто фаворит турнира

Сенсационный вылет «Барселоны» привел к тому, что фаворитом в борьбе за трофей стал «Лейпциг». На итоговую победу немецкого «Ред Булл» коэффициент — 2.04. Далее идет «Вест Хэм» (2.80), следом — «Айнтрахт» (6.50). Меньше всего шансов прикоснуться к кубку у «Рейнджерс» — его победа оценена котировкой 9.00.

Первые матчи полуфинала Лиги Европы состоятся 28 апреля, ответные — 5 мая.