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Сегодня, 16:00

Коэффициенты и прогнозы на матчи 1/2 Лиги Европы 2022 года

Эксперты оценили шансы полуфиналистов Лиги Европы выиграть турнир
Читать «СЭ» в
«Лейпциг» празднует выход в полуфинал Лиги Европы.
Фото Global Look Press

Наиболее вероятный триумфатор может поблагодарить «Спартак».

14 апреля 2022 года стали известны все участники полуфинальной стадии Лиги Европы-2021/22. Дальнейшую борьбу за победу в малом еврокубке поведут немецкие «Лейпциг» и «Айнтрахт» (выбили «Аталанту» и «Барселону» соответственно), а также английский «Вест Хэм» (одолел «Лион») и шотландский «Рейнджерс» (был сильнее «Браги»).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с коэффициентами на исходы полуфинальных противостояний и на победителя турнира в целом. Знакомимся с ними вместе.

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Кто с кем сыграет

«Вест Хэм» (Англия) — «Айнтрахт» (Германия)

Фаворитом пары, по мнению аналитиков, выглядит английский клуб. На выход «Вест Хэма» в финал можно поставить с коэффициентом 1.57 (63% вероятности). Проход «Айнтрахта» дальше, несмотря на эффектную победу над «Барселоной», оценен котировкой 2.42 (37%).

«Лейпциг» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

В этом противостоянии лидер еще очевиднее — это «Лейпциг». На то, что команда экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско 18 мая сыграет за титул на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Испании, можно оформить ставку с коэффициентом 1.31 (76% вероятности). На бывший клуб Стивена Джеррарда — за 3.50 (24%).

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Кто фаворит турнира

Сенсационный вылет «Барселоны» привел к тому, что фаворитом в борьбе за трофей стал «Лейпциг». На итоговую победу немецкого «Ред Булл» коэффициент — 2.04. Далее идет «Вест Хэм» (2.80), следом — «Айнтрахт» (6.50). Меньше всего шансов прикоснуться к кубку у «Рейнджерс» — его победа оценена котировкой 9.00.

Первые матчи полуфинала Лиги Европы состоятся 28 апреля, ответные — 5 мая.

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Лига Европы УЕФА
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
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«Динамо» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 15 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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