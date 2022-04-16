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Сегодня, 17:15

«Ювентус» — «Болонья»: где смотреть матч серии А 16 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Болонья» 16 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Пауло Дибала в матче против «Кальяри».
Фото Global Look Press

16 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Болоньей». Игра начнется в 19.30 мск на арене «Альянц Стадиум», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Встречу обслужит арбитр Юан Лука Сакки.

Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 19:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Болонья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом хозяев, коэффициент на победу «Ювентуса» — 1.33 (75%). Успех «Болоньи» при котировке 11.00 (9%) практически невозможен, да и ничья за 5.20 (16%) тоже маловероятна.

Однако при ставке 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода потенциальная выплата составит 5200 рублей.

Если вдруг сильно верите в «Болонью», то можете поставить на то, что гости не проиграют, с коэффициентом 3.50.

Георгий Джикия (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Рубин»: аутсайдеры РПЛ не помогут друг другу

Вряд ли обе команды забьют в этом матче, котировка на это событие — 1.66. Обратный исход можно взять за 2.22.

Если убеждены, что для «Ювентуса» матч будет легким, можете добавить адреналина и уравнять шансы. Конечно же, обратившись к ставкам с форой:

• Ф1 (-1.5) за 2.00;

• Ф2 (+1.5) за 1.81.

Аналитики компании считают три следующих результата наиболее вероятными:

• 2:0 за 5.70;

• 1:0 за 6.00;

• 3:0 за 7.90.

Футбол
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ФК Болонья
ФК Ювентус
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«Спартак» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 16 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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