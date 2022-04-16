16 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Болоньей». Игра начнется в 19.30 мск на арене «Альянц Стадиум», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Встречу обслужит арбитр Юан Лука Сакки.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом хозяев, коэффициент на победу «Ювентуса» — 1.33 (75%). Успех «Болоньи» при котировке 11.00 (9%) практически невозможен, да и ничья за 5.20 (16%) тоже маловероятна.

Однако при ставке 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода потенциальная выплата составит 5200 рублей.

Если вдруг сильно верите в «Болонью», то можете поставить на то, что гости не проиграют, с коэффициентом 3.50.

Вряд ли обе команды забьют в этом матче, котировка на это событие — 1.66. Обратный исход можно взять за 2.22.

Если убеждены, что для «Ювентуса» матч будет легким, можете добавить адреналина и уравнять шансы. Конечно же, обратившись к ставкам с форой:

• Ф1 (-1.5) — за 2.00;

• Ф2 (+1.5) — за 1.81.

Аналитики компании считают три следующих результата наиболее вероятными:

• 2:0 — за 5.70;

• 1:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 7.90.