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«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 2 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков («Нижний Новгород»).
Фото Global Look Press

2 мая 2022 года тульский «Арсенал» на одноименном стадионе примет «Нижний Новгород». Игра 27-го тура РПЛ начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 18.55.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
02 мая, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.50, вероятность — примерно 39%. Успех «Нижнего Новгорода» оценен в 3.20 (30%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 3.10 (31%).

Ставка в 1 000 рублей на выигрыш «Нижнего» в случае благоприятного исхода принесет 3 200 рублей.

В первом круге аутсайдеры РПЛ выдали результативный матч — «Арсенал» победил 3:2. Индивидуальный тотал туляков больше 1.5 гола на предстоящую игру идет с привлекательным коэффициентом 2.65, меньше можно взять за 1.48. У «Нижнего» индивидуальный тотал больше 1.5 мяча оценен в 3.10, а обратный исход — 1.36.

Общий тотал больше 1.5 гола можно оформить с котировкой 1.45, противоположный вариант предложен за 2.75.

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Линия «обе забьют» идет за 2.08, «обе забьют — нет» — за 1.75.

Самым вероятным исходом матча аналитики видят ничью 1:1, коэффициент — 5.90.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Нижний Новгород»

Команды очень мало забивают: выжали всего по пять мячей в последних девяти играх РПЛ. Несмотря на огненный матч в первом круге, сейчас соперники вряд ли могут выдать еще один сверхрезультативный поединок.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

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ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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