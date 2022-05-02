2 мая 2022 года тульский «Арсенал» на одноименном стадионе примет «Нижний Новгород». Игра 27-го тура РПЛ начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 18.55.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.50, вероятность — примерно 39%. Успех «Нижнего Новгорода» оценен в 3.20 (30%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 3.10 (31%).

Ставка в 1 000 рублей на выигрыш «Нижнего» в случае благоприятного исхода принесет 3 200 рублей.

В первом круге аутсайдеры РПЛ выдали результативный матч — «Арсенал» победил 3:2. Индивидуальный тотал туляков больше 1.5 гола на предстоящую игру идет с привлекательным коэффициентом 2.65, меньше можно взять за 1.48. У «Нижнего» индивидуальный тотал больше 1.5 мяча оценен в 3.10, а обратный исход — 1.36.

Общий тотал больше 1.5 гола можно оформить с котировкой 1.45, противоположный вариант предложен за 2.75.

Линия «обе забьют» идет за 2.08, «обе забьют — нет» — за 1.75.

Самым вероятным исходом матча аналитики видят ничью 1:1, коэффициент — 5.90.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Нижний Новгород»

Команды очень мало забивают: выжали всего по пять мячей в последних девяти играх РПЛ. Несмотря на огненный матч в первом круге, сейчас соперники вряд ли могут выдать еще один сверхрезультативный поединок.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.60.