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«Байер» — «Айнтрахт»: где смотреть матч бундеслиги 2 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Байер» — «Айнтрахт» 2 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Игроки «Байера» празднуют гол в ворота «Гройтер Фюрт».
Фото Global Look Press

2 мая 2022 года в 32-м туре чемпионата Германии встретятся «Байер» и «Айнтрахт». Матч третьей и десятой команд турнира состоится на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир стартует в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
02 мая, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Айнтрахт Ф

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказывают победу хозяев. На успех «Байера» можно поставить с невысоким коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности. На втором месте по шансам — ничья за 5.20 (19%). Триумф «Айнтрахта» оценен самой высокой котировкой 7.70 (10%).

Ставка в 1 000 рублей на победу гостей при успешном исходе принесет выплату в 7 700 рублей и прибыль в 6 700 рублей.

Матч первого круга завершился разгромной победой «Айнтрахта» со счетом 5:2. На то, что команда из Франкфурта не проиграет, можно поставить с коэффициентом 3.10.

Также на игру предложена широкая линия ставок с форой:

  • Ф1(0) идет за 1.12, а Ф2(0) — за 6.20;
  • Ф1(-1) идет за 1.60, а Ф2(+1) — за 2.43;
  • Ф1(-1.5) идет за 2.00, а Ф2(+1.5) — за 1.80;

В последних девяти встречах между собой соперники забили три и более мяча. На ТБ 2.5 коэффициент — 1.43, обратный вариант доступен за 2.80.

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«Байер» — третья по результативности команда бундеслиги (72 мяча). Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно поставить за 2.16.

Такой же тотал у «Айнтрахта» идет за крупные 9.70.

Аналитики предполагают, что самый вероятный итоговый счет матча — 2:1 за 8.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
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«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 2 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар

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Спартак

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Краснодар

 15 1 0
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