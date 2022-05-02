2 мая 2022 года в 32-м туре чемпионата Германии встретятся «Байер» и «Айнтрахт». Матч третьей и десятой команд турнира состоится на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир стартует в 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказывают победу хозяев. На успех «Байера» можно поставить с невысоким коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности. На втором месте по шансам — ничья за 5.20 (19%). Триумф «Айнтрахта» оценен самой высокой котировкой 7.70 (10%).

Ставка в 1 000 рублей на победу гостей при успешном исходе принесет выплату в 7 700 рублей и прибыль в 6 700 рублей.

Матч первого круга завершился разгромной победой «Айнтрахта» со счетом 5:2. На то, что команда из Франкфурта не проиграет, можно поставить с коэффициентом 3.10.

Также на игру предложена широкая линия ставок с форой:

Ф1(0) идет за 1.12 , а Ф2(0) — за 6.20 ;

Ф1(-1) идет за 1.60 , а Ф2(+1) — за 2.43 ;

Ф1(-1.5) идет за 2.00 , а Ф2(+1.5) — за 1.80 ;

В последних девяти встречах между собой соперники забили три и более мяча. На ТБ 2.5 коэффициент — 1.43, обратный вариант доступен за 2.80.

«Байер» — третья по результативности команда бундеслиги (72 мяча). Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно поставить за 2.16.

Такой же тотал у «Айнтрахта» идет за крупные 9.70.

Аналитики предполагают, что самый вероятный итоговый счет матча — 2:1 за 8.10.