Прогноз на матч серии А «Милан» — «Фиорентина» 1 мая 2022 года

Лидирующий в чемпионате Италии «Милан» 1 мая 2022 года на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Фиорентину». Игра 35-го тура начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 15.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу хозяев. На «Милан» можно поставить с коэффициентом 1.66, это порядка 60% вероятности исхода. Ничья идет с котировкой 3.90 (25%). Самое высокое предложение на успех «Фиорентины» — 5.60 (15%).

Верите, что команда Александра Кокорина притормозит «Милан» на пути к чемпионству? Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3900 рублей в случае «мирного» исхода.

На то, что «Фиорентина» не проиграет, доступен коэффициент 2.30.

Ф2(+1) можно взять за 1.78, а Ф1(-1) — за 2.04.

Считаете, что матч получится результативным? На ТБ 2.5 котировка 1.81, на обратный исход — 2.07.

Ставку на «обе забьют» можно сделать с высоким коэффициентом 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 — коэффициент 6.90;

1:1 и 2:0 — за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Фиорентина»

Россонери очень повезло — «Интер» на неделе сенсационно проиграл «Болонье» (1:2) и остался в двух очках позади. Теперь «Милан» фаворит в борьбе за титул, но оступаться нельзя. У «нерадзурри» последние четыре матча с аутсайдерами, а команду Стефано Пиоли ждут «Аталанта» и крепкие середняки — «Верона» с «Сассуоло». В этом списке кризисная «Фиорентина» выглядит наиболее простым соперником. Надо побеждать, но для этого придется забить не меньше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.69.