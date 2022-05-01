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«Милан» — «Фиорентина»: прогноз на матч серии А 1 мая 2022 года

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Фиорентина» 1 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Златан Ибрагимович («Милан»).
Фото Global Look Press

Лидирующий в чемпионате Италии «Милан» 1 мая 2022 года на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Фиорентину». Игра 35-го тура начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 15.55 мск.

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Фиорентина
Голы
Леан, 82 (1:0)
Милан
Меньян Калабрия Эрнандес Калюлю Томори Тонали Диас (Крунич, 56) Мессиас (Ребич, 56) Кессье (Беннасер, 79) Жиру (Ибрагимович, 67) Леан
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Венути (Мартинес Куарта, 46) Игор Сапонара (Соттиль, 81) Мале (Бонавентура, 59) Данкан (Иконе, 67) Амрабат Кабрал Гонсалес (Торрейра, 67)
Предупреждения
Беннасер 88’  -  Мале 2’, Венути 41’, Мартинес Куарта 72’
Судьи
Валери (Италия)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу хозяев. На «Милан» можно поставить с коэффициентом 1.66, это порядка 60% вероятности исхода. Ничья идет с котировкой 3.90 (25%). Самое высокое предложение на успех «Фиорентины» — 5.60 (15%).

Верите, что команда Александра Кокорина притормозит «Милан» на пути к чемпионству? Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3900 рублей в случае «мирного» исхода.

На то, что «Фиорентина» не проиграет, доступен коэффициент 2.30.

Ф2(+1) можно взять за 1.78, а Ф1(-1) — за 2.04.

Считаете, что матч получится результативным? На ТБ 2.5 котировка 1.81, на обратный исход — 2.07.

Ставку на «обе забьют» можно сделать с высоким коэффициентом 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 — коэффициент 6.90;

  • 1:1 и 2:0 — за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Фиорентина»

Россонери очень повезло — «Интер» на неделе сенсационно проиграл «Болонье» (1:2) и остался в двух очках позади. Теперь «Милан» фаворит в борьбе за титул, но оступаться нельзя. У «нерадзурри» последние четыре матча с аутсайдерами, а команду Стефано Пиоли ждут «Аталанта» и крепкие середняки — «Верона» с «Сассуоло». В этом списке кризисная «Фиорентина» выглядит наиболее простым соперником. Надо побеждать, но для этого придется забить не меньше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.69.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Фиорентина
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«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 1 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Крылья Советов

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Краснодар

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Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
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Краснодар

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