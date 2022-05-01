«Милан» — «Фиорентина»: прогноз на матч серии А 1 мая 2022 года
Лидирующий в чемпионате Италии «Милан» 1 мая 2022 года на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Фиорентину». Игра 35-го тура начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 15.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу хозяев. На «Милан» можно поставить с коэффициентом 1.66, это порядка 60% вероятности исхода. Ничья идет с котировкой 3.90 (25%). Самое высокое предложение на успех «Фиорентины» — 5.60 (15%).
Верите, что команда Александра Кокорина притормозит «Милан» на пути к чемпионству? Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3900 рублей в случае «мирного» исхода.
На то, что «Фиорентина» не проиграет, доступен коэффициент 2.30.
Ф2(+1) можно взять за 1.78, а Ф1(-1) — за 2.04.
Считаете, что матч получится результативным? На ТБ 2.5 котировка 1.81, на обратный исход — 2.07.
Ставку на «обе забьют» можно сделать с высоким коэффициентом 1.85.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Фиорентина»
Россонери очень повезло — «Интер» на неделе сенсационно проиграл «Болонье» (1:2) и остался в двух очках позади. Теперь «Милан» фаворит в борьбе за титул, но оступаться нельзя. У «нерадзурри» последние четыре матча с аутсайдерами, а команду Стефано Пиоли ждут «Аталанта» и крепкие середняки — «Верона» с «Сассуоло». В этом списке кризисная «Фиорентина» выглядит наиболее простым соперником. Надо побеждать, но для этого придется забить не меньше двух мячей.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0