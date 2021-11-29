«Уфа» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 29 ноября 2021 года
29 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ. В нем сыграют «Уфа» и «Спартак». Матч пройдет в Уфе на городском стадионе и начнется в 17.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru. «Спорт-Экспресс» подготовил прогноз на эту игру. Время выбрать правильную ставку.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом игры. На успех москвичей можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 47% вероятности. Ничью есть вариант взять за 3.50 (27%), а успех «Уфы» (26%) есть за 3.60.
Ф1(-1.5) доступна за 1.52, а Ф2(+1.5) — за 2.50.
При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 2100.
Ставка «Спартак» не проиграет" есть в линии за 1.32.
Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 3.20.
Удаление и пенальти возможны за 6.00.
Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.07. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.80.
· ТМ 1.5 — 3.30;
· обе забьют: нет — 1.87;
· точный счет: 0:1 — 6.80.
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