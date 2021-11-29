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«Уфа» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 29 ноября 2021 года

15:15
Руй Витория и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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29 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ. В нем сыграют «Уфа» и «Спартак». Матч пройдет в Уфе на городском стадионе и начнется в 17.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru. «Спорт-Экспресс» подготовил прогноз на эту игру. Время выбрать правильную ставку.

Гамид Агаларов (слева) и&nbsp;Самуэль Жиго. «Уфа» — «Спартак»: хозяева сделают то, что не удалось «Наполи»

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом игры. На успех москвичей можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 47% вероятности. Ничью есть вариант взять за 3.50 (27%), а успех «Уфы» (26%) есть за 3.60.

Ф1(-1.5) доступна за 1.52, а Ф2(+1.5) — за 2.50.

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 2100.

Ставка «Спартак» не проиграет" есть в линии за 1.32.

29.11.2021 | Уфа — Спартак

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 3.20.

Удаление и пенальти возможны за 6.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.07. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.80.

· ТМ 1.5 — 3.30;

· обе забьют: нет — 1.87;

· точный счет: 0:1 — 6.80.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

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Матвей Леонов все материалы автора
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры