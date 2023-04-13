Андрей Рублев — Карен Хачанов: прогноз на матч ATP Монте-Карло 13 апреля 2023 года
13 апреля в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло состоится российское дерби — Андрей Рублев схлестнется с Кареном Хачановым. Встреча друзей начнется приблизительно в 13.30 по московскому времени. В России она показана не будет. В личном противостоянии равенство — 2:2.
Букмекеры считают, что у Рублева немного больше шансов на победу. Взять успех второй ракетки России можно с коэффициентом 1.86, это примерно 53% вероятности исхода. А вот триумф Хачанова предложен за 1.95 (47%).
Ставка в 1000 рублей на Карена в случае его выхода в четвертьфинал принесет выплату в 1950 рублей, а чистая прибыль составит 950 рублей.
Можете подстраховать Хачанова с помощью форы по геймам: Ф2(+1.5) идет за 1.76, Ф2(+2.5) — за 1.59.
Эксперты предполагают, что матч завершится победой одного из игроков в двух сетах: 2:0 в пользу Рублева предложены за 2.95, такой же счет в пользу Хачанова — за 3.10.
На три партии в матче котировка — 2.21, на две — 1.59.
Кто выиграет первый сет, тот и заберет всю игру? Такое условие на Андрея доступно за 2.19, на Карена — за 2.30.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Карен Хачанов
Теннисисты играли друг с другом четыре раза (2:2), но никогда не встречались на грунте. При этом последний матч состоялся аж два года назад на травяном турнире в Галле. Тогда Рублев победил в двух сетах, но выбор ставки на Андрея обусловлен отнюдь не тем результатом.
Карен очень хорош: в этом сезоне он дошел до полуфиналов Australian Open и недавнего «мастерса» в Майами, но на грунте за ним особых успехов никогда не прослеживалось. Единственный титул на глине он завоевал на «челленджере» в Самарканде в 2016 году. А вот Андрей уже неоднократно проявлял себя на этом покрытии: взял четыре трофея (три — уровня ATP), в прошлом сезоне победил в Белграде Джоковича и играл в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Рублеву подходят умеренно медленные корты — в Монте-Карло как раз такие. Плюс он сыграл здесь всего один матч и имел день отдыха. А вот Хачанов прошел уже двух соперников и получил меньше суток на восстановление. Эти факты позволяют сделать выбор в пользу Андрея.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4