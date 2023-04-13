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Андрей Рублев — Карен Хачанов: прогноз на матч ATP Монте-Карло 13 апреля 2023 года

Прогноз на матч ATP Монте-Карло Андрей Рублев — Карен Хачанов 13 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

13 апреля в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло состоится российское дерби — Андрей Рублев схлестнется с Кареном Хачановым. Встреча друзей начнется приблизительно в 13.30 по московскому времени. В России она показана не будет. В личном противостоянии равенство — 2:2.

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Букмекеры считают, что у Рублева немного больше шансов на победу. Взять успех второй ракетки России можно с коэффициентом 1.86, это примерно 53% вероятности исхода. А вот триумф Хачанова предложен за 1.95 (47%).

Ставка в 1000 рублей на Карена в случае его выхода в четвертьфинал принесет выплату в 1950 рублей, а чистая прибыль составит 950 рублей.

Можете подстраховать Хачанова с помощью форы по геймам: Ф2(+1.5) идет за 1.76, Ф2(+2.5) — за 1.59.

Эксперты предполагают, что матч завершится победой одного из игроков в двух сетах: 2:0 в пользу Рублева предложены за 2.95, такой же счет в пользу Хачанова — за 3.10.

На три партии в матче котировка — 2.21, на две — 1.59.

Кто выиграет первый сет, тот и заберет всю игру? Такое условие на Андрея доступно за 2.19, на Карена — за 2.30.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Карен Хачанов

Теннисисты играли друг с другом четыре раза (2:2), но никогда не встречались на грунте. При этом последний матч состоялся аж два года назад на травяном турнире в Галле. Тогда Рублев победил в двух сетах, но выбор ставки на Андрея обусловлен отнюдь не тем результатом.

Карен очень хорош: в этом сезоне он дошел до полуфиналов Australian Open и недавнего «мастерса» в Майами, но на грунте за ним особых успехов никогда не прослеживалось. Единственный титул на глине он завоевал на «челленджере» в Самарканде в 2016 году. А вот Андрей уже неоднократно проявлял себя на этом покрытии: взял четыре трофея (три — уровня ATP), в прошлом сезоне победил в Белграде Джоковича и играл в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Рублеву подходят умеренно медленные корты — в Монте-Карло как раз такие. Плюс он сыграл здесь всего один матч и имел день отдыха. А вот Хачанов прошел уже двух соперников и получил меньше суток на восстановление. Эти факты позволяют сделать выбор в пользу Андрея.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева за 1.86.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
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Сочи – Краснодар
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Урал – ЦСКА
 - : -
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Оренбург – Локомотив
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