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«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз на 1/4 финала Лиги Европы 13 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» 13 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

13 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Команды сойдутся на стадионе «Олд Траффорд» в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайтах онлайн-кинотеатра Okko и matchtv.ru стартует в 21.55 мск. Встречу обслужит немецкий арбитр Феликс Цвайер.

Лига Европы. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Севилья

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе «МЮ». На «красных дьяволов» предложен коэффициент 1.40, что примерно соответствует 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.98 (20%), успех севильцев — за 8.25 (10%).

1000 рублей, поставленная на «мирный» итог, принесет 4980 рублей, если манкунианцы не одолеют гостей.

Уже знаете, кто пройдет в полуфинал по итогам противостояния? На «Юнайтед» предложена котировка 1.19, на «Севилью» — 4.57.

В предыдущих пяти поединках «Манчестер» забивал в среднем 1.4 мяча, а красно-белые — 1.2 гола. На очную встречу ТБ 2.5 идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

«МЮ» еще ни разу не выигрывал у «Севильи» — два поражения и ничья в трех матчах. Продление беспроигрышной серии команды Хосе Луиса Мендилибара оценено в 3.09.

Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 2:0 в пользу манкунианцев. Этот исход доступен за 6.36.

Маркус Рэшфорд (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;) в&nbsp;матче Лиги Европы с &laquo;Бетисом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: отсутствие Рэшфорда не станет помехой для победы хозяев

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

Команда Эрика тен Хага великолепна дома — не проиграла в 24 поединках при родных болельщиках. В Лиге Европы «Юнайтед» не уступил уже девять встреч, а восемь из них выиграл. Причем за этот розыгрыш ЛЕ англичане приноровились к матчам против испанских клубов: по очереди обыграли «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Бетис». А еще в этом розыгрыше «дьяволы» много забивают: не отличились лишь в одной из 10 игр, а в шести поединках оформили два и более голов.

«Севилья» опустилась в ЛЕ из Лиги чемпионов. В обоих турнирах андалусийцы не выиграли ни одного гостевого матча. В плей-офф Лиги Европы красно-белые уже прошли ПСВ и «Фенербахче» — оба выезда испанцы проиграли всухую. В чемпионате Испании команде Мендилибара тоже не везет при чужих фанатах: лишь три победы из 14 возможных и 26 пропущенных мячей — только три клуба ла лиги чаще достают мяч из сетки, чем «Севилья».

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» и ТБ 2.5 за 1.97.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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Андрей Рублев — Карен Хачанов: прогноз на матч ATP Монте-Карло 13 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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