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Ана Богдан — Людмила Самсонова: прогноз на матч Уимблдона 3 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Ана Богдан — Людмила Самсонова 3 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

3 июля на Уимблдоне свой путь начнет третья ракетка России Людмила Самсонова. Ее соперницей по матчу первого круга станет румынка Ана Богдан. Игра начнется приблизительно в 13.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки на корте ни разу не встречались.

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При этом Самсонова — серьезный фаворит матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Ее победа оценена коэффициентом 1.34, что около 74% вероятности исхода. А вот триумф Богдан идет за 3.32 (26%).

Ставка в 1000 рублей на представительницу Румынии в случае ее выигрыша принесет выплату в 3320 рублей.

Также можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф1(+4.5) доступна за 1.79, Ф1(+3.5) — за 2.19. Если же больше доверяете Самсоновой, возьмите Ф2(-3.5) за 1.67 или Ф2(-4.5) за 2.04.

Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.85, ТМ 20.5 — за 1.96.

Победа Людмилы со счетом 2:0 оценена в 1.85 — это наиболее вероятный результат игры.

Богдан ни разу на траве не выигрывала игроков топ-20 даже сета. На то, что это случится в этот раз, котировка — 1.87.

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Прогноз и ставка на матч Ана Богдан — Людмила Самсонова

Конечно, в этой паре силы не равны, и если не произойдет ничего экстраординарного, то Самсонова должна сыграть во втором круге. Людмила хорошо подготовилась к «Шлему»: провела семь матчей на трех турнирах и на двух из них дошла до четвертьфинала.

Богдан пришлось тяжелее: в Бирмингеме и Истборне ей пришлось пробиваться в основу через квалификацию, и ее лучшим результатом в итоге стал второй круг. Там она проиграла Гарсии, причем особо без шансов. Это был ее четвертый матч против игрока топ-20 на траве, и во всех Ана не взяла даже сета. Если следовать этой логике и разнице в классе, Людмила тоже должна победить довольно уверенно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.80.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Людмила Самсонова
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