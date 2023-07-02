Люка ван Аш — Аслан Карацев: прогноз на матч Уимблдона 3 июля 2023 года
3 июля в Великобритании стартует третий турнир «Большого шлема» этого сезона — Уимблдон. В первый день соревнований на корт выйдут семь представителей России, в том числе Аслан Карацев. В стартовом раунде ему предстоит встреча с 19-летним французом Люкой ван Ашем. Игра начнется не ранее 13.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу не встречались.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Карацева небольшим фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого исхода — примерно 58%. Успех ван Аша доступен за 2.14 (42%).
Ставка в 1000 рублей на француза более чем в два раза увеличит сумму и в случае положительного исхода принесет 2140 рублей.
Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 38.5 — в 1.97.
Можете подстраховать ван Аша с помощью небольшой форы (+1.5) гейма за 1.96. Если же считаете, что Карацев довольно легко справится с соперником, оформите Ф2(-1.5) за 1.85.
На то, что француз выиграет минимум два сета, котировка — 1.64. На триумф Карацева со счетом 3:1 или 3:0 коэффициент — 2.18.
Приятные цифры выставлены на тай-брейк в матче — 1.62.
Прогноз и ставка на матч Люка ван Аш — Аслан Карацев
Карацев вообще не дружит с травяным покрытием. До этого сезона на его счету было всего три победы в 12 играх на этом покрытии. В 2023-м Аслан выдавил еще две в пяти — с трудом переиграл в Штутгарте Муте и Мартерера в Галле. Последние две встречи завершились не в его пользу — против Сафиуллина и Сонего.
У француза тоже нет высоких результатов на «зелени», но это упирается в возраст — он не так давно появился в туре и не успел сыграть слишком много матчей на покрытии. Но, учитывая его дерзкий стиль и агрессию, которая подходит под уимблдонские корты, он способен не только доставить Карацеву проблемы, но и выбить его на старте турнира.
Рекомендуемая ставка: победа ван Аша с форой (+1.5) сета за 1.64.
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14
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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