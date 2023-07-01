Медведев настроен на личный рекорд, Джокович — на «Календарный Большой шлем». Главные фавориты Уимблдона

Теннисисты из России еще ни разу не добивались успеха на зеленых британских кортах.

3 июля в Великобритании стартует Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». За престижный трофей сразятся сильнейшие теннисисты планеты, а титул в четвертый раз подряд будет защищать уникальный Новак Джокович. Начиная с 2018 года серб четырежды выиграл трофей (мог больше, но в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии), а всего на его счету семь побед на травяном «мэйджоре».

В этом сезоне Новаку в некотором роде повезло — путь к победе может быть проще, чем обычно. Во-первых, основные конкуренты погрязли в травмах и находятся в откровенно слабой форме. Например, Маттео Берреттини, проигравший Джоковичу в финале в 2021-м, провел на траве всего один матч — разгромно уступил соотечественнику Сонего в Штутгарте (1:6, 2:6) и покинул корт в слезах. До этого он несколько месяцев лечил поврежденные косые мышцы живота. Также лишь раз на корт в этом году вышел Ник Кирьос — прошлогодний финалист Уимблдона. С конца 2022-го он разбирался с целым букетом травм, а единственную встречу в этом сезоне во все том же Штутгарте отдал У Ибину (5:7,3:6). Также неизвестно состояние Янника Синнера — он отказался от продолжения борьбы в Галле по ходу матча с Александром Бубликом.

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Другие топ-соперники Новака либо не слишком приспособлены к игре на траве (Рууд и Циципас), либо подходят к «Шлему» без выдающихся результатов на покрытии (Медведев, Фритц). Остается фактически один реальный конкурент — Карлос Алькарас. Но испанцу нужно преодолеть непростую сетку. А еще необходимо совладать со своим телом — на «Ролан Гаррос» ему это не удалось. Неудивительно, что в такой ситуации Джокович — безоговорочный фаворит предстоящего турнира. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.54. Кстати, в случае победы на Уимблдоне серб во второй раз в карьере приблизится к осуществлению мечты — выиграть «Календарный Большой шлем». В 2021-м ему это не позволил сделать Медведев, укравший из-под носа US Open.

Исходя из положения в рейтинге и других показателей вторым претендентом на трофей считается Алькарас. Испанец на турнире в Queen's Club не только завоевал первый травяной титул, но и вернулся на первую строчку рейтинга ATP. Правда, это ему несильно помогло при жеребьевке: в его половину попали опасные Медведев, Зверев, Руне и Циципас. Тем не менее на Карлоса перед началом турнира можно поставить с коэффициентом 4.20.

На третье место аналитики определили Янника Синнера (16.5), а на четвертое довольно неожиданно отправили Даниила Медведева (18.5). Первая ракетка России провалил «Ролан Гаррос», вылетев уже в первом круге от бразильца Сейбота Уайлда. На траве от него ждали перерождения, особенно с учетом двух финалов в прошлом году, но ни в Хертогенбосе, ни в Галле Даниил не повторил результат. Более того, суммарно он выиграл всего два матча — по одному на каждом турнире. А подножку ему подставили Адриан Маннарино и Роберто Баутиста — оба давно являются для Медведева неудобными соперниками.

Обиднее всего то, что жребий Уимблдона может столкнуть Даниила с французом уже во втором круге, а еще у него по сетке идут победитель Хертогенбоса Грикспур, Циципас и Алькарас, в финале — Джокович. Добраться до титула будет очень проблематично, но россиянин не унывает. «На данный момент Уимблдон — это «Шлем», на котором я показал худший результат, четвертый круг. На «Ролан Гаррос» у меня был четвертьфинал. Так что я хочу это изменить. Мне кажется, что я могу хорошо выступить, но, как и всегда, есть много сложных соперников, которые не хотят, чтобы ты добился успеха», — заявил Медведев.

Кто еще будет близок к титулу?

На Уимблдоне круг претендентов в силу сложности покрытия значительно более узкий, чем на других «Шлемах». Конечно, топы все вроде бы рядом, но вместе с тем коэффициенты на их победу очень высоки. Например, на выигрыш Каспера Рууда, который играл в финале «Ролан Гаррос», котировка — 79.0. На занимающего пятую строчку в рейтинге Циципаса — 49.0, на Андрея Рублева (финалиста Галле) — 60.0.

Лучшие шансы, чем у этих троих, сразу у целого ряда игроков. Например, у Себастьяна Корды (32.0), который никогда не проходил на Уимблдоне дальше четвертого круга. Или у Кирьоса (34.0), на счету которого один матч в этом году. Чуть ниже котировка предложена на Александра Зверева (30.0), на Хольгера Руне — 32.0, на Тэйлора Фритца — 35.0.

Кто может удивить?

Конечно, первым на ум приходит Александр Бублик. Казахстанец в Галле выиграл крупнейший титул в карьере, победив по ходу Чорича, Синнера, Зверева и Рублева. Если Саша будет так же агрессивен, а еще справится с внутренними демонами, то вполне может повторить прошлогодний поход другого взрывного парня — Ника Кирьоса. На его победу можно поставить за 81.0.

Не забываем и про единственного в туре человека с высоким титулом. Речь, конечно, об Энди Маррее (44.0). Да, двукратный победитель Уимблдона сейчас «не торт», но это если говорить конкретно о физике. А вот тактически и технически кудрявый мужчина на траве опасен чуть ли не на уровне Джоковича. Тем интереснее будет понаблюдать за его противостоянием с Циципасом или Тимом во втором круге.

И еще почему-то хочется отметить Николаса Харри (185). Хоть он и латиноамериканец, больше заточенный под игру на грунте, сейчас чилиец находится в отличной форме. А его мощная подача в миксте с умением недурно играть у сетки и выстаивать в розыгрышах может помочь добраться минимум до второй недели турнира.

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