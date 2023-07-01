Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:15

Медведев настроен на личный рекорд, Джокович — на «Календарный Большой шлем». Главные фавориты Уимблдона

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Теннисисты из России еще ни разу не добивались успеха на зеленых британских кортах.

3 июля в Великобритании стартует Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». За престижный трофей сразятся сильнейшие теннисисты планеты, а титул в четвертый раз подряд будет защищать уникальный Новак Джокович. Начиная с 2018 года серб четырежды выиграл трофей (мог больше, но в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии), а всего на его счету семь побед на травяном «мэйджоре».

Француз Брэдли Баркола в&nbsp;матче против Норвегии. Украина ждет восстановившегося Мудрика. Против него Франции будет нелегко

В этом сезоне Новаку в некотором роде повезло — путь к победе может быть проще, чем обычно. Во-первых, основные конкуренты погрязли в травмах и находятся в откровенно слабой форме. Например, Маттео Берреттини, проигравший Джоковичу в финале в 2021-м, провел на траве всего один матч — разгромно уступил соотечественнику Сонего в Штутгарте (1:6, 2:6) и покинул корт в слезах. До этого он несколько месяцев лечил поврежденные косые мышцы живота. Также лишь раз на корт в этом году вышел Ник Кирьос — прошлогодний финалист Уимблдона. С конца 2022-го он разбирался с целым букетом травм, а единственную встречу в этом сезоне во все том же Штутгарте отдал У Ибину (5:7,3:6). Также неизвестно состояние Янника Синнера — он отказался от продолжения борьбы в Галле по ходу матча с Александром Бубликом.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

Другие топ-соперники Новака либо не слишком приспособлены к игре на траве (Рууд и Циципас), либо подходят к «Шлему» без выдающихся результатов на покрытии (Медведев, Фритц). Остается фактически один реальный конкурент — Карлос Алькарас. Но испанцу нужно преодолеть непростую сетку. А еще необходимо совладать со своим телом — на «Ролан Гаррос» ему это не удалось. Неудивительно, что в такой ситуации Джокович — безоговорочный фаворит предстоящего турнира. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.54. Кстати, в случае победы на Уимблдоне серб во второй раз в карьере приблизится к осуществлению мечты — выиграть «Календарный Большой шлем». В 2021-м ему это не позволил сделать Медведев, укравший из-под носа US Open.

Исходя из положения в рейтинге и других показателей вторым претендентом на трофей считается Алькарас. Испанец на турнире в Queen's Club не только завоевал первый травяной титул, но и вернулся на первую строчку рейтинга ATP. Правда, это ему несильно помогло при жеребьевке: в его половину попали опасные Медведев, Зверев, Руне и Циципас. Тем не менее на Карлоса перед началом турнира можно поставить с коэффициентом 4.20.

Александр Головин (&laquo;Монако&raquo;). «ПСЖ» без Месси или «Монако» с Головиным. Кто станет чемпионом Франции в сезоне-2023/24?

На третье место аналитики определили Янника Синнера (16.5), а на четвертое довольно неожиданно отправили Даниила Медведева (18.5). Первая ракетка России провалил «Ролан Гаррос», вылетев уже в первом круге от бразильца Сейбота Уайлда. На траве от него ждали перерождения, особенно с учетом двух финалов в прошлом году, но ни в Хертогенбосе, ни в Галле Даниил не повторил результат. Более того, суммарно он выиграл всего два матча — по одному на каждом турнире. А подножку ему подставили Адриан Маннарино и Роберто Баутиста — оба давно являются для Медведева неудобными соперниками.

Обиднее всего то, что жребий Уимблдона может столкнуть Даниила с французом уже во втором круге, а еще у него по сетке идут победитель Хертогенбоса Грикспур, Циципас и Алькарас, в финале — Джокович. Добраться до титула будет очень проблематично, но россиянин не унывает. «На данный момент Уимблдон — это «Шлем», на котором я показал худший результат, четвертый круг. На «Ролан Гаррос» у меня был четвертьфинал. Так что я хочу это изменить. Мне кажется, что я могу хорошо выступить, но, как и всегда, есть много сложных соперников, которые не хотят, чтобы ты добился успеха», — заявил Медведев.

Кто еще будет близок к титулу?

На Уимблдоне круг претендентов в силу сложности покрытия значительно более узкий, чем на других «Шлемах». Конечно, топы все вроде бы рядом, но вместе с тем коэффициенты на их победу очень высоки. Например, на выигрыш Каспера Рууда, который играл в финале «Ролан Гаррос», котировка — 79.0. На занимающего пятую строчку в рейтинге Циципаса — 49.0, на Андрея Рублева (финалиста Галле) — 60.0.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» усилился Беллингемом, «Барса» — Гюндоганом. Кто станет чемпионом Испании в сезоне-2023/24?

Лучшие шансы, чем у этих троих, сразу у целого ряда игроков. Например, у Себастьяна Корды (32.0), который никогда не проходил на Уимблдоне дальше четвертого круга. Или у Кирьоса (34.0), на счету которого один матч в этом году. Чуть ниже котировка предложена на Александра Зверева (30.0), на Хольгера Руне — 32.0, на Тэйлора Фритца — 35.0.

Кто может удивить?

Конечно, первым на ум приходит Александр Бублик. Казахстанец в Галле выиграл крупнейший титул в карьере, победив по ходу Чорича, Синнера, Зверева и Рублева. Если Саша будет так же агрессивен, а еще справится с внутренними демонами, то вполне может повторить прошлогодний поход другого взрывного парня — Ника Кирьоса. На его победу можно поставить за 81.0.

Не забываем и про единственного в туре человека с высоким титулом. Речь, конечно, об Энди Маррее (44.0). Да, двукратный победитель Уимблдона сейчас «не торт», но это если говорить конкретно о физике. А вот тактически и технически кудрявый мужчина на траве опасен чуть ли не на уровне Джоковича. Тем интереснее будет понаблюдать за его противостоянием с Циципасом или Тимом во втором круге.

И еще почему-то хочется отметить Николаса Харри (185). Хоть он и латиноамериканец, больше заточенный под игру на грунте, сейчас чилиец находится в отличной форме. А его мощная подача в миксте с умением недурно играть у сетки и выстаивать в розыгрышах может помочь добраться минимум до второй недели турнира.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украина ждет восстановившегося Мудрика. Против него Франции будет нелегко
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости