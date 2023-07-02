3 июля центральный корт Уимблдона откроется матчем действующего чемпиона Новака Джоковича против аргентинца Педро Качина. Встреча начнется в 15.30 по московскому времени, в России трансляция доступна не будет. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом.

У аналитиков (да и у остальных) нет сомнений, что Джокович выйдет во второй круг турнира. На победу сербского теннисиста выставлен минимальный из возможных коэффициент 1.01, что составляет более 99% вероятности исхода. Успех Качина идет за 21.0 (1%).

Тотал больше 26.5 гейма предложено оформить за 1.94, ТМ 26.5 — за 1.87.

Считаете, что Качин посопротивляется 7-кратному победителю Уимблдона? Ф1(+10.5) оценена в 1.90. Ставка в 1000 рублей на этот исход в случае положительного результата принесет выплату в 1900 рублей.

Победа Джоковича 3:0 по сетам предложена за 1.17. При этом выигрыш аргентинцем хотя бы одной партии доступен за 3.95.

Вполне реален счет 6:0 на одном из отрезков встречи. Его можно заиграть за 2.95.

Прогноз и ставка на матч Педро Качин — Новак Джокович

Качин, как и большинство других латиноамериканцев, очень слаб на траве. За всю карьеру он провел на покрытии лишь пять матчей и выиграл только один из них — у малоизвестного француза Эскоффье в прошлом году. В 2023-м он уступил единственную встречу Яннику Ханфманну на Мальорке с разгромным счетом 2:6, 1:6. Если даже немец отдал аргентинцу всего три гейма, то Джокович должен расправиться с ним еще быстрее.

Рекомендуемая ставка: ТМ 26.5 за 1.87.

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