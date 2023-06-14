Александр Бублик — Янник Синнер: будет много мата, но он не поможет обыграть итальянца
14 июня казахстанец Александр Бублик во втором круге турнира в голландском Хертогенбосе сыграет с итальянцем Янником Синнером. Игра начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Обе предыдущие встречи между соперниками завершились не в пользу теннисиста из Гатчины.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Синнера фаворитом предстоящей игры. Успех итальянца доступен за 1.29, что составляет приблизительно 77% вероятности исхода. Триумф Бублика предложен за 3.52 (23%).
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Думаете, что Синнер не испытает проблем? Его победа с форой (-3.5) гейма идет за 1.83, а 2:0 по сетам — 1.85.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 22.5 — за 1.82.
В первом круге Бублик в двух сетах одолел бельгийца Гоффена, причем продемонстрировал отличные бойцовские качества — в обеих партиях отыграл отставание в брейк. Его триумф в одном из сетов в предстоящей игре идет за 1.89.
Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Янник Синнер
Бублик выдал феерический матч против Гоффена в первом круге: победил в двух сетах (7:5, 7:5), а по ходу второй партии разразился тирадой о ненависти к покрытию, тренировкам и теннису в целом. Конечно, не обошлось без трехэтажного мата — без него Саша не был бы Сашей.
Следующий матч у него против Синнера, который неожиданно рано проиграл на «Ролан Гаррос» и имел возможность не только отдохнуть, но и получше подготовиться к травяному сезону. К слову, на этом покрытии итальянец чувствует себя вполне комфортно: например, в прошлом сезоне дошел на Уимблдоне до четвертьфинала, где в пяти сетах проиграл Джоковичу. Думается, импульсивного Бублика обыграть для него не составит труда.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 22.5 за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9