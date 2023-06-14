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Александр Бублик — Янник Синнер: будет много мата, но он не поможет обыграть итальянца

Прогноз на матч ATP Хертогенбос Александр Бублик — Янник Синнер 14 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Бублик.
Фото Getty Images

14 июня казахстанец Александр Бублик во втором круге турнира в голландском Хертогенбосе сыграет с итальянцем Янником Синнером. Игра начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Обе предыдущие встречи между соперниками завершились не в пользу теннисиста из Гатчины.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Синнера фаворитом предстоящей игры. Успех итальянца доступен за 1.29, что составляет приблизительно 77% вероятности исхода. Триумф Бублика предложен за 3.52 (23%).

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Думаете, что Синнер не испытает проблем? Его победа с форой (-3.5) гейма идет за 1.83, а 2:0 по сетам — 1.85.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 22.5 — за 1.82.

В первом круге Бублик в двух сетах одолел бельгийца Гоффена, причем продемонстрировал отличные бойцовские качества — в обеих партиях отыграл отставание в брейк. Его триумф в одном из сетов в предстоящей игре идет за 1.89.

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Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Янник Синнер

Бублик выдал феерический матч против Гоффена в первом круге: победил в двух сетах (7:5, 7:5), а по ходу второй партии разразился тирадой о ненависти к покрытию, тренировкам и теннису в целом. Конечно, не обошлось без трехэтажного мата — без него Саша не был бы Сашей.

Следующий матч у него против Синнера, который неожиданно рано проиграл на «Ролан Гаррос» и имел возможность не только отдохнуть, но и получше подготовиться к травяному сезону. К слову, на этом покрытии итальянец чувствует себя вполне комфортно: например, в прошлом сезоне дошел на Уимблдоне до четвертьфинала, где в пяти сетах проиграл Джоковичу. Думается, импульсивного Бублика обыграть для него не составит труда.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 22.5 за 2.11.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Бублик
Янник Синнер
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Нидерланды — Хорватия: прогноз на полуфинал Лиги наций 14 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
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Александр Соболев

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