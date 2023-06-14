14 июня казахстанец Александр Бублик во втором круге турнира в голландском Хертогенбосе сыграет с итальянцем Янником Синнером. Игра начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Обе предыдущие встречи между соперниками завершились не в пользу теннисиста из Гатчины.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Синнера фаворитом предстоящей игры. Успех итальянца доступен за 1.29, что составляет приблизительно 77% вероятности исхода. Триумф Бублика предложен за 3.52 (23%).

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Думаете, что Синнер не испытает проблем? Его победа с форой (-3.5) гейма идет за 1.83, а 2:0 по сетам — 1.85.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 22.5 — за 1.82.

В первом круге Бублик в двух сетах одолел бельгийца Гоффена, причем продемонстрировал отличные бойцовские качества — в обеих партиях отыграл отставание в брейк. Его триумф в одном из сетов в предстоящей игре идет за 1.89.

Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Янник Синнер

Бублик выдал феерический матч против Гоффена в первом круге: победил в двух сетах (7:5, 7:5), а по ходу второй партии разразился тирадой о ненависти к покрытию, тренировкам и теннису в целом. Конечно, не обошлось без трехэтажного мата — без него Саша не был бы Сашей.

Следующий матч у него против Синнера, который неожиданно рано проиграл на «Ролан Гаррос» и имел возможность не только отдохнуть, но и получше подготовиться к травяному сезону. К слову, на этом покрытии итальянец чувствует себя вполне комфортно: например, в прошлом сезоне дошел на Уимблдоне до четвертьфинала, где в пяти сетах проиграл Джоковичу. Думается, импульсивного Бублика обыграть для него не составит труда.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 22.5 за 2.11.

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