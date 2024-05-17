«Рейнджерс» — в финале «Востока»! Мощный камбэк и ассистентский дубль Панарина отправили «Каролину» в отпуск
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
Голы: Нечас — 4 (Мартинук, Орлов), 18:38 — 1:0. Джарвис — 5 (бол., Ахо, Свечников), 24:38 — 2:0. Трочек — 6 (Панарин), 25:29 — 2:1. Ахо — 4 (Свечников, Слэвин), 29:23 — 3:1. Крайдер — 5 (Зибанежад, Рословик), 46:43 — 3:2. Крайдер — 6 (бол., Панарин, Трочек), 51:54 — 3:3. Крайдер — 7 (Линдгрен, Рословик), 55:41 — 3:4. Гудроу — 3 (п.в., Миллер), 59:11 — 3:5.
Вратари: Андерсен (57:12 — 59:11) — Шестеркин.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 36 (8+12+16) — 24 (3+11+10).
Наши: Кузнецов (11.55/5/-1), Орлов (19.01/1/-1), Свечников (19.04/1/-1) — Панарин (20.39/4/+1).
17 мая. Роли. PNC Arena. 19124 зрителя.
Счет в серии: 2-4.
После третьего матча серии казалось, что проход «Рейнджерс» в финал конференции — дело уже решенное. И это обязательно произойдет: даже если не в четвертом матче, то в пятом или в крайнем случае шестом. Настолько «Рейнджерс» выглядели сильнее «Харрикейнз».
Хоккеисты «Каролины», находясь в шаге от вылета, дважды вытаскивали игры в третьем периоде и затащили себя в матч под номером шесть.
Первый период команды провели предельно аккуратно, практически без опасных моментов. Но за полторы минуты до его завершения защитники «Рейнджерс» буквально выключились, словно у тех, кто ими управлял, села батарейка на джойстике. Мартин Нечас таким подарком не мог не воспользоваться и открыл счет.
В начале второго игрового отрезка у «Каролины» сработало даже большинство, от которого почти не было пользы на протяжении всей серии: Сет Джарвис удвоил преимущество.
Затем команды в течение пары минут обменялись голами: сначала Винсент Трочек воспользовался диким привозом Дмитрия Орлова, а Себастьян Ахо восстановил паритет в две шайбы. Во втором периоде у «Каролины» получалось все: команда уверенно вела игру к победе, а серию к седьмому матчу. Удавалось спасаться даже в такие моменты, когда шайба обязана была залетать в ворота.
Но в третьем периоде у гостей все сломалось.
Абсолютно великие 20 минут провел Крис Крайдер. Нападающий не только вернул «Рейнджерс» в игру с «-2», но и переломил ход серии, оформив хет-трик в течение девяти минут. Возможно, где-то Фредерик Андерсен команду не спас (особенно в первой шайбе американца), где-то чуть лучше могли сыграть защитники.
Но итог простой: 33-летний Крайдер, проведший всю карьеру в «Рейнджерс», за волосы вытащил команду, когда она начала тонуть в болоте хоккея Рона Бриндамора.
Вероятно, для тренера «Харрикейнз» этот матч станет последним на его посту. Но сейчас это не так важно: Игорь Шестеркин и Артемий Панарин ликуют, а Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Петр Кочетков едут в отпуск.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 2
|
Даллас - Колорадо
|3 - 2
|
Флорида - Бостон
|3 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|17.05
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|3 : 5
|17.05
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -