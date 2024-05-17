А герой матча — оформивший хет-трик Крис Крайдер.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Голы: Нечас — 4 (Мартинук, Орлов), 18:38 — 1:0. Джарвис — 5 (бол., Ахо, Свечников), 24:38 — 2:0. Трочек — 6 (Панарин), 25:29 — 2:1. Ахо — 4 (Свечников, Слэвин), 29:23 — 3:1. Крайдер — 5 (Зибанежад, Рословик), 46:43 — 3:2. Крайдер — 6 (бол., Панарин, Трочек), 51:54 — 3:3. Крайдер — 7 (Линдгрен, Рословик), 55:41 — 3:4. Гудроу — 3 (п.в., Миллер), 59:11 — 3:5.

Вратари: Андерсен (57:12 — 59:11) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 36 (8+12+16) — 24 (3+11+10).

Наши: Кузнецов (11.55/5/-1), Орлов (19.01/1/-1), Свечников (19.04/1/-1) — Панарин (20.39/4/+1).

17 мая. Роли. PNC Arena. 19124 зрителя.

Счет в серии: 2-4.

После третьего матча серии казалось, что проход «Рейнджерс» в финал конференции — дело уже решенное. И это обязательно произойдет: даже если не в четвертом матче, то в пятом или в крайнем случае шестом. Настолько «Рейнджерс» выглядели сильнее «Харрикейнз».

Хоккеисты «Каролины», находясь в шаге от вылета, дважды вытаскивали игры в третьем периоде и затащили себя в матч под номером шесть.

Первый период команды провели предельно аккуратно, практически без опасных моментов. Но за полторы минуты до его завершения защитники «Рейнджерс» буквально выключились, словно у тех, кто ими управлял, села батарейка на джойстике. Мартин Нечас таким подарком не мог не воспользоваться и открыл счет.

В начале второго игрового отрезка у «Каролины» сработало даже большинство, от которого почти не было пользы на протяжении всей серии: Сет Джарвис удвоил преимущество.

Затем команды в течение пары минут обменялись голами: сначала Винсент Трочек воспользовался диким привозом Дмитрия Орлова, а Себастьян Ахо восстановил паритет в две шайбы. Во втором периоде у «Каролины» получалось все: команда уверенно вела игру к победе, а серию к седьмому матчу. Удавалось спасаться даже в такие моменты, когда шайба обязана была залетать в ворота.

Но в третьем периоде у гостей все сломалось.

Абсолютно великие 20 минут провел Крис Крайдер. Нападающий не только вернул «Рейнджерс» в игру с «-2», но и переломил ход серии, оформив хет-трик в течение девяти минут. Возможно, где-то Фредерик Андерсен команду не спас (особенно в первой шайбе американца), где-то чуть лучше могли сыграть защитники.

Но итог простой: 33-летний Крайдер, проведший всю карьеру в «Рейнджерс», за волосы вытащил команду, когда она начала тонуть в болоте хоккея Рона Бриндамора.

Вероятно, для тренера «Харрикейнз» этот матч станет последним на его посту. Но сейчас это не так важно: Игорь Шестеркин и Артемий Панарин ликуют, а Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Петр Кочетков едут в отпуск.