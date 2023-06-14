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Нидерланды — Хорватия: прогноз на полуфинал Лиги наций 14 июня 2023 года

Прогноз на полуфинал Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич.
Фото Официальный сайт сборной Хорватии.

14 июня состоится первый полуфинал Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Нидерланды и Хорватия. Сборные схлестнутся в голландском Роттердаме на стадионе «Де Кейп», а рассудит их румынская бригада во главе с Иштваном Ковачем. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/2 финала
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Хорватия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «оранье» в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет примерно 48% вероятности. Успех «шашечных» предложен с котировкой 3.74 (25%), что даже больше, чем на ничью, — она доступна за 3.55 (27%).

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Голландцы уже играли в финале турнира — в самом первом его розыгрыше в 2019 году. Тогда они уступили Португалии (0:1). Взять выход оранжевых в решающий матч с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.54. Этот рынок на хорватов дан за 2.50.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа хозяев 1:0 — за 6.40;

• 0:0 — за 7.11.

Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.70.

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Прогноз и ставка на полуфинал Лиги наций Нидерланды — Хорватия

Букмекеры считают оранжевых фаворитами, но хорваты под руководством Златко Далича выступают очень стабильно. Сборная на двух последних чемпионатах мира взяла серебро и бронзу, в Лиге наций выиграла четыре матча подряд, а на прошедшем ЧМ в Катаре уступила только победителю Аргентине, при этом обыграв мощную Бразилию в 1/4 финала.

Нидерланды тоже выступили мощно на групповом этапе Лиги наций, но пока выглядят не так стабильно. Оранжевые без проблем крушат слабых соперников, но постоянно испытывают сложности в ответственные моменты. Что на ЧМ-2022, что на Евро-2020, находясь в числе фаворитов, голландцы вылетали в ранних раундах плей-офф.

Рекомендуемая ставка: проход Хорватии за 2.50.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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