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Алехандро Давидович Фокина — Илья Ивашко: прогноз на матч ATP Рим 9 мая 2022 года

Прогноз на матч ATP Рим Алехандро Давидович Фокина — Илья Ивашко 9 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Илья Ивашко.
Фото Global Look Press

Представитель Беларуси Илья Ивашко в первом круге римского «Мастерса» сыграет с испанцем Алехандро Давидович Фокина. Матч состоится 9 мая и начнется примерно в 11.00 по московскому времени. По личным встречам Ивашко впереди — 1:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают испанца очевидным фаворитом встречи. На победу Давидович Фокина можно поставить с коэффициентом 1.36, вероятность исхода — около 73%. Успех белорусского теннисиста оценен в 3.10 (27%).

Сенсационная победа Ивашки в случае ставки в 1000 рублей на его успех принесет автору 3100 рублей выплаты.

Если не верите в итоговую победу белоруса, но считаете, что он зацепит партию, на фору (+1.5) сета в пользу Ильи можно поставить за 2.12.

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Также можно выбрать один из вариантов ставки с форой по геймам:

  • Ф2(+2.5) идет за 2.40, Ф1(-2.5) — за 1.54;

  • Ф2(+3.5) идет за 2.03, Ф1(-3.5) — за 1.78;

  • Ф2(+4.5) идет за 1.58, Ф1(-4.5) — за 2.28.

Аналитики считают наиболее вероятным исходом победу Давидович Фокина 2:0 по сетам за 1.90.

Взять тай-брейк в одном из сетов можно за 3.00, его отсутствие — за 1.34.

Прогноз и ставка на матч Алехандро Давидович Фокина — Илья Ивашко

Первая и единственная встреча между теннисистами состоялась в 2021 году как раз на грунте в Испании, и тогда белорус закрыл противника в двух сетах. Но с тех пор Давидович Фокина очень сильно прибавил. Совсем недавно он играл в финале «Мастерса» в Монте-Карло, по ходу турнира обыграл Джоковича, Гоффена и Димитрова. На последних двух ивентах он не прошел дальше второго круга, но уступил далеко не слабакам — Тиафо и Хуркачу.

Ивашка в этом сезоне на грунте выиграл всего два матча из шести, при этом взял по сету у Циципаса, Басилашвили и Музетти. И все же соперники оказывались сильнее, причем с запасом. Давидович Фокина, который комфортнее всего себя ощущает как раз на песке, тоже должен победить с солидной форой.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой -3.5 гейма за 1.78.

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 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
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