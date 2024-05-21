Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:30

Бобровский или Шестеркин? Два крутых русских вратаря поспорят за выход в финал Кубка Стэнли

«Рейнджерс» сыграют с «Флоридой» в полуфинале Кубка Стэнли 2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин.
Фото «СЭ»
Вратарское противостояние россиян украсит третий раунд плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли 2024. Финал Восточной конференции
«Рейнджерс» — «Флорида»
Расписание матчей: 23, 25, 27, 29, 31* мая, 2*, 4* июня (*если потребуется)

Борьбу за Кубок Стэнли продолжают шесть россиян. Без наших игроков обошелся только «Эдмонтон». Нетрудно догадаться, почему серия «Рейнджерс» и «Флориды» привлечет больше внимания российской аудитории. В лучших командах «Востока» не последние роли играют наши звезды: Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский, а также защитник Дмитрий Куликов. Вратарское противостояние — отдельный сюжет третьего раунда плей-офф. Два топ-голкипера современности в очной дуэли выяснят, кто больше достоин финала Кубка Стэнли. Поводов, чтобы не пропускать матчи из Нью-Йорка и Санрайза, предостаточно.

Джейк Дебруск и&nbsp;Аарон Экблад сражаются за&nbsp;шайбу перед вратарем Сергеем Бобровским. Бобровский затащил «Флориду» в финал «Востока». Теперь его ждет битва с Панариным

Бобровский доходил до финала в прошлом сезоне. Год назад Сергей вжился в роль главного героя сказки «Флориды», которая, заскочив на последнюю ступеньку плей-офф, долетела до финала и уступила «Вегасу». Наставник Пол Морис готов как минимум к повторению сценария. Для этого в финале «Востока» «Пантерз» предстоит справиться с блистательным Шестеркиным, который еще не играл в финалах. Это, конечно, не мешало Игорю относительно быстро пройти два раунда плей-офф и держаться на втором месте лиги по проценту отраженных бросков (92,3%). Кубкового опыта у вратаря хватает.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Статистика Бобровского менее впечатляющая. Это объясняется уровнем сопротивления, с которым «Флорида» столкнулась на пути к битве за «Восток». Много кровушки выпила «Тампа» с Никитой Кучеровым. Серия против озлобленного «Бостона» — отдельная драма. «Рейнджерс» явно затратили меньше сил, понервничав только в конце раунда с «Каролиной». Ньюйоркцы разобрались с «Вашингтоном» за четыре матча. На проход «Харрикейнз» ушло шесть игр, но после трех команда Питера Лавиолетта вела 3-0. «Каролина» была близка к невероятному камбэку, но все закончилось в шестом матче.

Хоккеисты &laquo;Рейнджерс&raquo; Крис Крайдер, Артемий Панарин и&nbsp;Адам Фокс празднуют победу над &laquo;Каролиной&raquo;. «Рейнджерс» — в финале «Востока»! Мощный камбэк и ассистентский дубль Панарина отправили «Каролину» в отпуск

Бобровский и Шестеркин поддерживают тезис о том, что для больших дел в плей-офф команде необходим топ-вратарь. Чемпионства «Колорадо» с Дарси Кемпером и «Вегаса» с Адином Хиллом опровергают это. В последние годы ценность голкиперов высокого уровня (к таковым отношу стабильных претендентов на «Везину») отходит на второй план. Это очень тонкая материя комплектования состава, в ней не выделишь постулатов, которые обязательно приведут клуб к кубку. Однако наличие топ-вратаря, который держит высокий уровень и выручает команду в важные моменты, несомненно, повышает шансы пошуметь в плей-офф.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

В регулярке Шестеркин и Бобровский вошли в топ-15 голкиперов НХЛ по проценту сейвов и коэффициенту надежности. Высокий уровень они сохранили в плей-офф. Без Игоря и Сергея невозможно представить «Рейнджерс» и «Флориду». Вклад наших парней в успехи команд велик. В очном противостоянии без преувеличения выяснится лучший российский вратарь сезона. Соперники строят хоккей от атаки — работы у голкиперов будет предостаточно. Хотя пустыми бросками ради бросков того же Шестеркина не возьмешь. В этом наглядно убедилась «Каролина», чьей прямолинейности позавидуют машинисты поездов, курсирующих по узкоколейкам.

Артемий Панарин и&nbsp;Андрей Свечников. «Уже думал о седьмой игре». Панарин и Шестеркин идут дальше в Кубке Стэнли

Статистика Бобровского просела в плей-офф по сравнению с регуляркой, но в каждой серии вратарь делал феноменальные сейвы, которые переворачивали исходы матчей. Это ценное качество Сергея, умеющего мобилизоваться в ответственные моменты. Все помнят, как Бобровский включил режим супергероя в прошлом плей-офф. «Пантерз» близки к очередному финалу, но без спасений голкипера пройти «Рейнджерс» невозможно. Равно как и ньюйоркцам, для которых Шестеркин значит не меньше, чем Бобровский для «Флориды».

Нас ждет уникальный финал «Востока». Встретятся старые друзья по золотой молодежной сборной России: Панарин и Тарасенко. Еще в прошлом сезоне легенды Баффало-2011 играли вместе в «Рейнджерс», а теперь сойдутся друг против друга в финале «Востока». Не последний человек в обороне «Пантерз» Куликов. Серию украсит вратарское противостояние Бобровского и Шестеркина. Их игра выйдет на первый план, и в финале мы обязательно увидим одного нашего вратаря. Кого — узнаем очень скоро.

Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
15
Читайте также
В Госдуме попросили расследовать слова игрока «Рубина» Безрукова на предмет коррупции
Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии
Популярное видео
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Стала известна цена самого дешевого билета на первый матч «Рейнджерс» и «Флориды» в Кубке Стэнли
Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли
Макдэвид: «Здорово победить «Ванкувер». Помню, как мы проиграли им 1:8 в начале сезона»
Кубок Стэнли третий год подряд не привезут в Россию
Бушар стал первым защитником в истории НХЛ с 20 очками после двух раундов Кубка Стэнли
Макдэвид эмоционально отреагировал на выход в финал Западной конференции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

И все-таки Макдэвид! «Эдмонтон» вытащил невероятную серию
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
0 - 0
1. Даллас - Эдмонтон
0 - 0
2. Даллас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
4. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
0 - 0
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 0
2. Рейнджерс - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
4. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
19.05
21.05
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
21.05 04:00
Ванкувер – Эдмонтон
 2 : 3
Все результаты / календарь

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости