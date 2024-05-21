Бобровский или Шестеркин? Два крутых русских вратаря поспорят за выход в финал Кубка Стэнли

Вратарское противостояние россиян украсит третий раунд плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли 2024. Финал Восточной конференции

«Рейнджерс» — «Флорида»

Расписание матчей: 23, 25, 27, 29, 31* мая, 2*, 4* июня (*если потребуется)

Борьбу за Кубок Стэнли продолжают шесть россиян. Без наших игроков обошелся только «Эдмонтон». Нетрудно догадаться, почему серия «Рейнджерс» и «Флориды» привлечет больше внимания российской аудитории. В лучших командах «Востока» не последние роли играют наши звезды: Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский, а также защитник Дмитрий Куликов. Вратарское противостояние — отдельный сюжет третьего раунда плей-офф. Два топ-голкипера современности в очной дуэли выяснят, кто больше достоин финала Кубка Стэнли. Поводов, чтобы не пропускать матчи из Нью-Йорка и Санрайза, предостаточно.

Бобровский доходил до финала в прошлом сезоне. Год назад Сергей вжился в роль главного героя сказки «Флориды», которая, заскочив на последнюю ступеньку плей-офф, долетела до финала и уступила «Вегасу». Наставник Пол Морис готов как минимум к повторению сценария. Для этого в финале «Востока» «Пантерз» предстоит справиться с блистательным Шестеркиным, который еще не играл в финалах. Это, конечно, не мешало Игорю относительно быстро пройти два раунда плей-офф и держаться на втором месте лиги по проценту отраженных бросков (92,3%). Кубкового опыта у вратаря хватает.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Статистика Бобровского менее впечатляющая. Это объясняется уровнем сопротивления, с которым «Флорида» столкнулась на пути к битве за «Восток». Много кровушки выпила «Тампа» с Никитой Кучеровым. Серия против озлобленного «Бостона» — отдельная драма. «Рейнджерс» явно затратили меньше сил, понервничав только в конце раунда с «Каролиной». Ньюйоркцы разобрались с «Вашингтоном» за четыре матча. На проход «Харрикейнз» ушло шесть игр, но после трех команда Питера Лавиолетта вела 3-0. «Каролина» была близка к невероятному камбэку, но все закончилось в шестом матче.

Бобровский и Шестеркин поддерживают тезис о том, что для больших дел в плей-офф команде необходим топ-вратарь. Чемпионства «Колорадо» с Дарси Кемпером и «Вегаса» с Адином Хиллом опровергают это. В последние годы ценность голкиперов высокого уровня (к таковым отношу стабильных претендентов на «Везину») отходит на второй план. Это очень тонкая материя комплектования состава, в ней не выделишь постулатов, которые обязательно приведут клуб к кубку. Однако наличие топ-вратаря, который держит высокий уровень и выручает команду в важные моменты, несомненно, повышает шансы пошуметь в плей-офф.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

В регулярке Шестеркин и Бобровский вошли в топ-15 голкиперов НХЛ по проценту сейвов и коэффициенту надежности. Высокий уровень они сохранили в плей-офф. Без Игоря и Сергея невозможно представить «Рейнджерс» и «Флориду». Вклад наших парней в успехи команд велик. В очном противостоянии без преувеличения выяснится лучший российский вратарь сезона. Соперники строят хоккей от атаки — работы у голкиперов будет предостаточно. Хотя пустыми бросками ради бросков того же Шестеркина не возьмешь. В этом наглядно убедилась «Каролина», чьей прямолинейности позавидуют машинисты поездов, курсирующих по узкоколейкам.

Статистика Бобровского просела в плей-офф по сравнению с регуляркой, но в каждой серии вратарь делал феноменальные сейвы, которые переворачивали исходы матчей. Это ценное качество Сергея, умеющего мобилизоваться в ответственные моменты. Все помнят, как Бобровский включил режим супергероя в прошлом плей-офф. «Пантерз» близки к очередному финалу, но без спасений голкипера пройти «Рейнджерс» невозможно. Равно как и ньюйоркцам, для которых Шестеркин значит не меньше, чем Бобровский для «Флориды».

Нас ждет уникальный финал «Востока». Встретятся старые друзья по золотой молодежной сборной России: Панарин и Тарасенко. Еще в прошлом сезоне легенды Баффало-2011 играли вместе в «Рейнджерс», а теперь сойдутся друг против друга в финале «Востока». Не последний человек в обороне «Пантерз» Куликов. Серию украсит вратарское противостояние Бобровского и Шестеркина. Их игра выйдет на первый план, и в финале мы обязательно увидим одного нашего вратаря. Кого — узнаем очень скоро.