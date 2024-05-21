Бобровский или Шестеркин? Два крутых русских вратаря поспорят за выход в финал Кубка Стэнли
Кубок Стэнли 2024. Финал Восточной конференции
«Рейнджерс» — «Флорида»
Расписание матчей: 23, 25, 27, 29, 31* мая, 2*, 4* июня (*если потребуется)
Борьбу за Кубок Стэнли продолжают шесть россиян. Без наших игроков обошелся только «Эдмонтон». Нетрудно догадаться, почему серия «Рейнджерс» и «Флориды» привлечет больше внимания российской аудитории. В лучших командах «Востока» не последние роли играют наши звезды: Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский, а также защитник Дмитрий Куликов. Вратарское противостояние — отдельный сюжет третьего раунда плей-офф. Два топ-голкипера современности в очной дуэли выяснят, кто больше достоин финала Кубка Стэнли. Поводов, чтобы не пропускать матчи из Нью-Йорка и Санрайза, предостаточно.
Бобровский доходил до финала в прошлом сезоне. Год назад Сергей вжился в роль главного героя сказки «Флориды», которая, заскочив на последнюю ступеньку плей-офф, долетела до финала и уступила «Вегасу». Наставник Пол Морис готов как минимум к повторению сценария. Для этого в финале «Востока» «Пантерз» предстоит справиться с блистательным Шестеркиным, который еще не играл в финалах. Это, конечно, не мешало Игорю относительно быстро пройти два раунда плей-офф и держаться на втором месте лиги по проценту отраженных бросков (92,3%). Кубкового опыта у вратаря хватает.
Статистика Бобровского менее впечатляющая. Это объясняется уровнем сопротивления, с которым «Флорида» столкнулась на пути к битве за «Восток». Много кровушки выпила «Тампа» с Никитой Кучеровым. Серия против озлобленного «Бостона» — отдельная драма. «Рейнджерс» явно затратили меньше сил, понервничав только в конце раунда с «Каролиной». Ньюйоркцы разобрались с «Вашингтоном» за четыре матча. На проход «Харрикейнз» ушло шесть игр, но после трех команда Питера Лавиолетта вела 3-0. «Каролина» была близка к невероятному камбэку, но все закончилось в шестом матче.
Бобровский и Шестеркин поддерживают тезис о том, что для больших дел в плей-офф команде необходим топ-вратарь. Чемпионства «Колорадо» с Дарси Кемпером и «Вегаса» с Адином Хиллом опровергают это. В последние годы ценность голкиперов высокого уровня (к таковым отношу стабильных претендентов на «Везину») отходит на второй план. Это очень тонкая материя комплектования состава, в ней не выделишь постулатов, которые обязательно приведут клуб к кубку. Однако наличие топ-вратаря, который держит высокий уровень и выручает команду в важные моменты, несомненно, повышает шансы пошуметь в плей-офф.
В регулярке Шестеркин и Бобровский вошли в топ-15 голкиперов НХЛ по проценту сейвов и коэффициенту надежности. Высокий уровень они сохранили в плей-офф. Без Игоря и Сергея невозможно представить «Рейнджерс» и «Флориду». Вклад наших парней в успехи команд велик. В очном противостоянии без преувеличения выяснится лучший российский вратарь сезона. Соперники строят хоккей от атаки — работы у голкиперов будет предостаточно. Хотя пустыми бросками ради бросков того же Шестеркина не возьмешь. В этом наглядно убедилась «Каролина», чьей прямолинейности позавидуют машинисты поездов, курсирующих по узкоколейкам.
Статистика Бобровского просела в плей-офф по сравнению с регуляркой, но в каждой серии вратарь делал феноменальные сейвы, которые переворачивали исходы матчей. Это ценное качество Сергея, умеющего мобилизоваться в ответственные моменты. Все помнят, как Бобровский включил режим супергероя в прошлом плей-офф. «Пантерз» близки к очередному финалу, но без спасений голкипера пройти «Рейнджерс» невозможно. Равно как и ньюйоркцам, для которых Шестеркин значит не меньше, чем Бобровский для «Флориды».
Нас ждет уникальный финал «Востока». Встретятся старые друзья по золотой молодежной сборной России: Панарин и Тарасенко. Еще в прошлом сезоне легенды Баффало-2011 играли вместе в «Рейнджерс», а теперь сойдутся друг против друга в финале «Востока». Не последний человек в обороне «Пантерз» Куликов. Серию украсит вратарское противостояние Бобровского и Шестеркина. Их игра выйдет на первый план, и в финале мы обязательно увидим одного нашего вратаря. Кого — узнаем очень скоро.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|21.05
|04:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|2 : 3