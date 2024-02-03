«Барселона» в 23-м туре чемпионата Испании отправится на выезд к «Алавесу». Игра пройдет 3 февраля на стадионе «Мендисорроса», стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры считают гостей фаворитами: поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.95, что составляет приблизительно 51% вероятности. Выигрыш «уничтожителей бобов» предложен с котировкой 4.05 (23%), ничья идет за 3.70 (26%).

Непоражение «Алавеса» доступно за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу «Барсы» — за 7.50;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 дан с такой же котировкой.

Рынок на обмен результативными ударами оценен в 1.77, обратный вариант идет за 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Барселона»

«Алавес» подошел к матчу с грандом в неплохой форме: оформил четыре победы в предыдущих пяти играх во всех турнирах, не забив лишь в проигранной встрече с «Атлетиком» (0:2) в Кубке Испании. Также хозяева нередко отличаются против «Барселоны» — в шести из прошлых 10 поединков ла лиги. В первом круге «уничтожители бобов» вскрыли каталонцев уже на первой минуте (1:2).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.