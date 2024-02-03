Одна из главных вывесок 23-го тура чемпионата Испании — встреча «Жироны» и «Реала Сосьедад», второй и шестой команд лиги. Игра пройдет 3 февраля на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», арбитр Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-красных можно за 2.15, вероятность — приблизительно 45%. Успех сан-себастьянцев предложен с котировкой 3.55 (27%), ничья доступна с чуть меньшим коэффициентом 3.45 (28%).

«Сосьедад» в последний раз уступил «Жироне» еще в 2010 году — непоражение гостей в предстоящем поединке идет за 1.72.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• успех хозяев 1:0 — за 7.50;

• 0:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.80, обратный вариант оценен в 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Реал Сосьедад»

Гости редко проигрывают — за 22 тура чемпионата потерпели всего четыре поражения, а в первом круге с «Жироной» сыграли вничью (1:1). Причем в предыдущих 17 матчах во всех турнирах у них всего один проигрыш. Также «Реал Сосьедад» имеет неплохую статистику личных встреч с бело-красными: не проигрывает им на протяжении семи матчей.

Рекомендуемая ставка: «Реал Сосьедад» не уступит за 1.72.