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3 февраля, 16:15

«Жирона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 3 февраля 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Жирона» — «Реал Сосьедад» 3 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артем Довбик («Жирона»).
Фото Global Look Press

Одна из главных вывесок 23-го тура чемпионата Испании — встреча «Жироны» и «Реала Сосьедад», второй и шестой команд лиги. Игра пройдет 3 февраля на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», арбитр Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 23-й тур
03 февр, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
0:0
Реал Сосьедад

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-красных можно за 2.15, вероятность — приблизительно 45%. Успех сан-себастьянцев предложен с котировкой 3.55 (27%), ничья доступна с чуть меньшим коэффициентом 3.45 (28%).

«Сосьедад» в последний раз уступил «Жироне» еще в 2010 году — непоражение гостей в предстоящем поединке идет за 1.72.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• успех хозяев 1:0 — за 7.50;

• 0:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.80, обратный вариант оценен в 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Реал Сосьедад»

Гости редко проигрывают — за 22 тура чемпионата потерпели всего четыре поражения, а в первом круге с «Жироной» сыграли вничью (1:1). Причем в предыдущих 17 матчах во всех турнирах у них всего один проигрыш. Также «Реал Сосьедад» имеет неплохую статистику личных встреч с бело-красными: не проигрывает им на протяжении семи матчей.

Рекомендуемая ставка: «Реал Сосьедад» не уступит за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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