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3 февраля, 12:45

Лидеры серии А не станут рисковать. Прогноз Нагучева на суперматч «Интер» — «Ювентус»

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Генрих Мхитарян.
Фото Getty Images

4 февраля в 22.45 по московскому времени в 23-м туре серии А «Интер» примет дома «Ювентус». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

Италия. Серия А. 23-й тур
04 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Ювентус

В какой форме «Интер»

«Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии, в котором не проигрывает на протяжении 15 игр. В трех последних турах нерадзурри одержали победу над «Вероной» (2:1), «Монцей» (5:1) и «Фиорентиной» (1:0). А в промежутке между этими матчами коллектив Симоне Индзаги выиграл Суперкубок Италии, в котором одолел «Лацио» (3:0) и «Наполи» (1:0).

На данный момент в составе нерадзурри лишь один травмированный игрок — Хуан Куадрадо.

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В какой форме «Ювентус»

«Ювентус», в свою очередь, ведет погоню за «Интером». Команда занимает второе место в чемпионате, в котором также давно не проигрывает. Вообще, в этом сезоне «старая синьора» потерпела всего одно поражение: в пятом туре серии А против «Сассуоло» (2:4). Этот матч состоялся еще в конце сентября. После этого подопечные Массимилиано Аллегри провели 19 игр, в которых одержали 16 побед. Правда, в последней встрече выиграть «Юве» не удалось: команда сыграла вничью с «Эмполи» в чемпионате Италии (1:1).

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За «Ювентус» в ближайшей встрече не сыграют Маттия де Шильо, Поль Погба, Николо Фаджоли и Аркадиуш Милик. Под вопросом участие в матче Федерико Кьезы, Мойзе Кина и Адриена Рабьо.

«Интер» — «Ювентус»: статистика личных встреч

Последние противостояния «Интера» и «Ювентуса» не радуют обилием голов. В каждой из пяти предыдущих очных встреч команды забили меньше трех мячей. Чуть удачливее в этих матчах был «Юве», который дважды обыграл своего соперника (2:0 и 1:0). У «Интера» на том же отрезке лишь одна победа (1:0).

Последняя очная встреча, состоявшаяся в первом круге текущего розыгрыша серии А, завершилась вничью (1:1). Команды обменялись голами в первом тайме и сыграли «по нулям» во втором.

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Прогноз Романа Нагучева на матч «Интер» — «Ювентус» 4 февраля

«Есть подозрение, что это будет не очень результативный матч, поскольку в нем встречаются два соседа по турнирной таблице, которые вряд ли станут рисковать. Впереди еще почти половина сезона и много больших матчей, а «Интер» — «Ювентус», как главное дерби Италии на данный момент, несет в случае менее прагматичного футбола большие риски. Мне кажется, ближайшая игра получится «низовой».

Не удивлюсь, даже если она завершится «нулями». Впрочем, «Интер» сейчас находится в хорошей атакующей форме, а «Ювентус» почти всегда забивает хотя бы один мяч вне зависимости от уровня своего соперника. Именно поэтому я думаю, что пару-тройку голов мы все-таки увидим. В любом случае с этим матчем нужно быть осторожнее. Иногда итальянцы в таких противостояниях предпочитают счет 0:0?, — заявил Нагучев.

Роман считает, что команды забьют два или три мяча. В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на такой исход можно сделать с коэффициентом 1.97.

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Футбол
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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