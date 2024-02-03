Лидеры серии А не станут рисковать. Прогноз Нагучева на суперматч «Интер» — «Ювентус»

4 февраля в 22.45 по московскому времени в 23-м туре серии А «Интер» примет дома «Ювентус». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

В какой форме «Интер»

«Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии, в котором не проигрывает на протяжении 15 игр. В трех последних турах нерадзурри одержали победу над «Вероной» (2:1), «Монцей» (5:1) и «Фиорентиной» (1:0). А в промежутке между этими матчами коллектив Симоне Индзаги выиграл Суперкубок Италии, в котором одолел «Лацио» (3:0) и «Наполи» (1:0).

На данный момент в составе нерадзурри лишь один травмированный игрок — Хуан Куадрадо.

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В какой форме «Ювентус»

«Ювентус», в свою очередь, ведет погоню за «Интером». Команда занимает второе место в чемпионате, в котором также давно не проигрывает. Вообще, в этом сезоне «старая синьора» потерпела всего одно поражение: в пятом туре серии А против «Сассуоло» (2:4). Этот матч состоялся еще в конце сентября. После этого подопечные Массимилиано Аллегри провели 19 игр, в которых одержали 16 побед. Правда, в последней встрече выиграть «Юве» не удалось: команда сыграла вничью с «Эмполи» в чемпионате Италии (1:1).

За «Ювентус» в ближайшей встрече не сыграют Маттия де Шильо, Поль Погба, Николо Фаджоли и Аркадиуш Милик. Под вопросом участие в матче Федерико Кьезы, Мойзе Кина и Адриена Рабьо.

«Интер» — «Ювентус»: статистика личных встреч

Последние противостояния «Интера» и «Ювентуса» не радуют обилием голов. В каждой из пяти предыдущих очных встреч команды забили меньше трех мячей. Чуть удачливее в этих матчах был «Юве», который дважды обыграл своего соперника (2:0 и 1:0). У «Интера» на том же отрезке лишь одна победа (1:0).

Последняя очная встреча, состоявшаяся в первом круге текущего розыгрыша серии А, завершилась вничью (1:1). Команды обменялись голами в первом тайме и сыграли «по нулям» во втором.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Интер» — «Ювентус» 4 февраля

«Есть подозрение, что это будет не очень результативный матч, поскольку в нем встречаются два соседа по турнирной таблице, которые вряд ли станут рисковать. Впереди еще почти половина сезона и много больших матчей, а «Интер» — «Ювентус», как главное дерби Италии на данный момент, несет в случае менее прагматичного футбола большие риски. Мне кажется, ближайшая игра получится «низовой».

Не удивлюсь, даже если она завершится «нулями». Впрочем, «Интер» сейчас находится в хорошей атакующей форме, а «Ювентус» почти всегда забивает хотя бы один мяч вне зависимости от уровня своего соперника. Именно поэтому я думаю, что пару-тройку голов мы все-таки увидим. В любом случае с этим матчем нужно быть осторожнее. Иногда итальянцы в таких противостояниях предпочитают счет 0:0?, — заявил Нагучев.

Роман считает, что команды забьют два или три мяча. В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на такой исход можно сделать с коэффициентом 1.97.

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