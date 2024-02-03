Лидеры серии А не станут рисковать. Прогноз Нагучева на суперматч «Интер» — «Ювентус»
4 февраля в 22.45 по московскому времени в 23-м туре серии А «Интер» примет дома «Ювентус». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.
В какой форме «Интер»
«Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии, в котором не проигрывает на протяжении 15 игр. В трех последних турах нерадзурри одержали победу над «Вероной» (2:1), «Монцей» (5:1) и «Фиорентиной» (1:0). А в промежутке между этими матчами коллектив Симоне Индзаги выиграл Суперкубок Италии, в котором одолел «Лацио» (3:0) и «Наполи» (1:0).
На данный момент в составе нерадзурри лишь один травмированный игрок — Хуан Куадрадо.
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В какой форме «Ювентус»
«Ювентус», в свою очередь, ведет погоню за «Интером». Команда занимает второе место в чемпионате, в котором также давно не проигрывает. Вообще, в этом сезоне «старая синьора» потерпела всего одно поражение: в пятом туре серии А против «Сассуоло» (2:4). Этот матч состоялся еще в конце сентября. После этого подопечные Массимилиано Аллегри провели 19 игр, в которых одержали 16 побед. Правда, в последней встрече выиграть «Юве» не удалось: команда сыграла вничью с «Эмполи» в чемпионате Италии (1:1).
За «Ювентус» в ближайшей встрече не сыграют Маттия де Шильо, Поль Погба, Николо Фаджоли и Аркадиуш Милик. Под вопросом участие в матче Федерико Кьезы, Мойзе Кина и Адриена Рабьо.
«Интер» — «Ювентус»: статистика личных встреч
Последние противостояния «Интера» и «Ювентуса» не радуют обилием голов. В каждой из пяти предыдущих очных встреч команды забили меньше трех мячей. Чуть удачливее в этих матчах был «Юве», который дважды обыграл своего соперника (2:0 и 1:0). У «Интера» на том же отрезке лишь одна победа (1:0).
Последняя очная встреча, состоявшаяся в первом круге текущего розыгрыша серии А, завершилась вничью (1:1). Команды обменялись голами в первом тайме и сыграли «по нулям» во втором.
Прогноз Романа Нагучева на матч «Интер» — «Ювентус» 4 февраля
«Есть подозрение, что это будет не очень результативный матч, поскольку в нем встречаются два соседа по турнирной таблице, которые вряд ли станут рисковать. Впереди еще почти половина сезона и много больших матчей, а «Интер» — «Ювентус», как главное дерби Италии на данный момент, несет в случае менее прагматичного футбола большие риски. Мне кажется, ближайшая игра получится «низовой».
Не удивлюсь, даже если она завершится «нулями». Впрочем, «Интер» сейчас находится в хорошей атакующей форме, а «Ювентус» почти всегда забивает хотя бы один мяч вне зависимости от уровня своего соперника. Именно поэтому я думаю, что пару-тройку голов мы все-таки увидим. В любом случае с этим матчем нужно быть осторожнее. Иногда итальянцы в таких противостояниях предпочитают счет 0:0?, — заявил Нагучев.
Роман считает, что команды забьют два или три мяча. В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на такой исход можно сделать с коэффициентом 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5