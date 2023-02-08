«Аль-Ахли» — «Реал»: где смотреть матч КЧМ 8 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
8 февраля мадридский «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира сыграет с египетским «Аль-Ахли». Встреча состоится в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. Стартовый свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом. На победу мадридского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, вероятность такого исхода — 75%. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Аль-Ахли» — за 9.90 (6%).
Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет 9900 рублей, а чистая прибыль составит 8900 рублей.
Считаете, что 42-кратные чемпионы Египта не уступят по итогам 90 минут? Вариант 1Х предложен за 3.30.
Также можете подстраховать африканцев с помощью форы: Ф1(+1.5) оценена в 1.90, Ф1(+2.5) — в 1.33. Гандикап (-1.5) гола на «Реал» идет также за 1.90.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, тотал меньше 2.5 — за 2.13.
Вариант «обе забьют» можно взять за 2.16, «обе забьют — нет» — за 1.70.
Эксперты предполагают, что «Аль-Ахли» не вскроет ворота соперника, на гол номинальных хозяев коэффициент — 1.93.
Высока вероятность, что «Реал» отличится дважды подряд (1.61). На три гола в ряд от мадридцев котировка — 2.80.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Выход команды Карло Анчелотти в финал можно взять за скромные 1.14, коллектива Марселя Коллера — за 5.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2