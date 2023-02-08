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«Аль-Ахли» — «Реал»: где смотреть матч КЧМ 8 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КЧМ «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

8 февраля мадридский «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира сыграет с египетским «Аль-Ахли». Встреча состоится в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. Стартовый свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Клубный ЧМ. 1/2 финала
08 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Аль-Ахли Каир
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом. На победу мадридского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, вероятность такого исхода — 75%. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Аль-Ахли» — за 9.90 (6%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет 9900 рублей, а чистая прибыль составит 8900 рублей.

Считаете, что 42-кратные чемпионы Египта не уступят по итогам 90 минут? Вариант 1Х предложен за 3.30.

Также можете подстраховать африканцев с помощью форы: Ф1(+1.5) оценена в 1.90, Ф1(+2.5) — в 1.33. Гандикап (-1.5) гола на «Реал» идет также за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, тотал меньше 2.5 — за 2.13.

Вариант «обе забьют» можно взять за 2.16, «обе забьют — нет» — за 1.70.

Эксперты предполагают, что «Аль-Ахли» не вскроет ворота соперника, на гол номинальных хозяев коэффициент — 1.93.

Александр Головин и&nbsp;Крепин Диатта. «Арсенал», «Барса» и «МЮ» — фавориты Лиги Европы. Головин и Черчесов составят конкуренцию?

Высока вероятность, что «Реал» отличится дважды подряд (1.61). На три гола в ряд от мадридцев котировка — 2.80.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «бланкос» идет за 5.60;

  • 2:0 — за 5.70;

  • ничья 1:1 — за 8.10.

Выход команды Карло Анчелотти в финал можно взять за скромные 1.14, коллектива Марселя Коллера — за 5.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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